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 Пятница, 28 Октября 2022 21:17
Алина Оганесян

Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ

Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ

АрмИнфо. Спикер Парламента Армении Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане армянских пленных под эгидой СНГ. Об этом он заявил в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, после выступления председателя Парламента Азербайджана Сагибы Гафаровой.

<Моя коллега их может называть пиратами Нагорного Карабаха, преступниками. Но это люди, которые заблудились и оказались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после подписания заявления от 9-10 ноября>, - сказал председатель НС РА.

Сообщив, что родители пленных ежедневно требуют решить вопрос с пленными, Симонян предложил также азербайджанской стороне на следующем заседании ПАСЕ СНГ привезти с собой армянских пленных.

Отметим, что в ходе заседания глава азербайджанского парламента Сагиба Гафарова запнулась на предложении о военных преступлениях Азербайджана. Оговорившись, она заявила, что азербайджанские военные <совершали>, после чего исправилась, добавив <никогда не совершали> военные преступления. Обвинив, как обычно, во всех тяжких грехах Армению, Гафарова заявила, что в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательством и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующим государственным учреждениями. <Как сообщила Генпрокуратура  от 17 сентября и 2 октября 2022 года  в настоящее время проводятся детальные расследования в отношении изображений,  анонимно распространяемых в интернете, которые в социальных сетях утверждаются,  как незаконные действия азербайджанской армии>, - сказала она.

В своем выступлении она коснулась и Нагорного Карабаха. Ссылаясь на заявление президента Ильхама Алиева, она отметила, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе это граждане Азербайджана, и Азербайджан не намерен обсуждать с той или иной страной свои внутренние вопросы. Права и безопасность армянского населения будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. При этом глава Парламента Азербайджанской республики подчеркнула: <У нас нет территории Нагорного Карабаха, у нас есть Карабахский регион, и ее нагорная часть и низменная часть являются частями этого региона>.  На подобные изречения Ален Симонян задался к своей азербайджанской коллеге риторическим вопросом: <Если нет Нагорного Карабаха, то тогда под чем подписывался азербайджанский президент, если в документе от 9-10 ноября очень четко и ясно написано <Нагорный Карабах>.

Заявив, что в заседании принимают участие информированные реальным состоянием вещей люди, он отметил, что не намерен отвечать по пунктам на все заявления азербайджанской стороны.

Спикер Парламента Армении ограничился всего одним фактом, напомнив о <геройстве> азербайджанского солдата Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера, после чего у себя на Родине был признан национальным героем. <Это все, что нужно знать, чтобы иметь представление о цинизме, действиях того или иного государства>, - заметил Симонян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге в Твиттер сообщил, что в результате первой войны в Нагорном Карабахе без вести пропали 777 армян, в результате второй войны в Нагорном Карабахе - 217, а в результате агрессии Азербайджана против Армении, совершенной 13 сентября - 29 человек. <Надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судеб наших соотечественников>, - написал в своем Twitter Пашинян. -0-

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат.  Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября.

Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц. 

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