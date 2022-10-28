Пятница, 28 Октября 2022 21:16

АрмИнфо. С 1 апреля 2023г. в Армении спортивные тренеры будут проходить добровольную аттестацию, в результате чего их зарплата вырастет. Об этом сообщил председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян на обсуждениях по теме "Финансовые проблемы спортивных федераций".

Председатель комиссии отметил, что правительство будет предоставлять тренерам субсидированную заработную плату. По его словам, это не решит всех проблем спортивного мира, однако обеспечит значительный прогресс. В стране действует более трех десятков спортивных федераций, которые в основном финансируются государством, а также получают гранты. В целях популяризации видов спорта Габриелян предложил проводить финальные игры по некоторым видам спорта в общественных местах - на площадях, обширных участках центральных улиц, в парках.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян подробно представил проблемы сферы, в решении которых он

считает важными реформы действующего законодательства. По его словам, правительство на 90% финансирует спортивные федерации и сборные Армении, а также спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. Гилоян также отметил, что спонсорским финансированием пользуются 5 спортивных федераций. Замминистра предложил осуществлять финансирование по необходимости, что также предотвратит коррупционные явления. Для развития видов спорта подчеркнута важность применения метода освобождения от налогов, принятого во многих развитых странах мира.

Представители спортивных федераций, подчеркнув необходимость подобных обсуждений, предложили законодательно изменить систему финансирования спортивных структур, выплачивать зарплату главным тренерам всех национальных сборных, а также финансировать спортивные клубы. Для обеспечения развития спорта, улучшения бытовых условий спортивных клубов предложено выделять деньги из бюджетов городских общин.