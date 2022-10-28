Пятница, 28 Октября 2022 21:11

АрмИнфо.Никогда не поверю в то, что у России есть план по разделу Армении вместе с Азербайджаном и Турцией. Об этом 28 октября на заседании Лазаревского клуба на тему "Историческое прошлое и настоящее русско- армянских отношений", проходящего в формате видеомоста Москва - Ереван, заявил депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

По его словам, Россия сейчас пытается удержать Азербайджан и Турцию от присоединения к Западному лагерю и созданию серьезных трудностей на юге. "Такого рода попытка осуществляется на наших глазах через экономические взаимодействия, через преференции Турции, через провозглашение Турции хабом, через строительство на наши деньги атомной электростанции в Аккую. Да потому, что корабли пока идут через Черное море, через проливы, которые находятся под турецкой юрисдикцией и с этим приходится считаться", - отметил российский депутат, при этом он выразил убеждение, что здравые люди в Армении это тоже должны понимать.

При этом он подчеркнул, что специальная военная операция России, превратилась фактически в Отечественную войну за выживание и российская сторона должна упреждать появление вторых фронтов где-либо.

Затулин также признал упущение российской стороны в том плане, что она не дала четкой и недвусмысленной оценки по факту азербайджанской агрессии в отношении РА. "Этого не было сделано, но почему? Россия не только не всемогущая, но она делает ошибки, в том числе и в тактике своей, исходя из того, что надеется, использовать свое вегетарианство в заявлениях, для того, чтобы кулуарно, неформально добиваться от азербайджанской и турецкой сторон понимания ", - отметил депутат.

Вместе с тем, он выразил сожалением тем обстоятельством, что Россия официально не высказывала свою позицию относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта и не говорила, что предлагает отодвинуть вопрос Арцаха на потом, поскольку сегодня неблагоприятные для армянской стороны условия. По словам Затулина, к сожалению, это молчание привело к тому, что Ереван и Баку сейчас нашли другого посредника в лице Запада.

"Запад сейчас стремится во чтобы то не стало вытеснить Россию из переговорного процесса. Запад работает по модели Кэмп-Дэвида", - отметил он, призвав властям Армении вспомнить участь тех, кто подписывал документы по этой модели.