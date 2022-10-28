Пятница, 28 Октября 2022 21:09

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял делегацию депутатов Национального собрания Франции.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, приветствуя визит делегации французских парламентариев в Армению, заместитель министра иностранных дел поблагодарил их за исключительную солидарность с Арменией и армянским народом, а также за постоянную и активную проармянскую деятельность.

Паруйр Ованнисян подчеркнул вклад французских депутатов в укрепление особых армяно-французских отношений.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с расширением армяно-французской двусторонней повестки дня, включая экономическое, парламентское и децентрализованное сотрудничество.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и мира. Замминистра представил французским парламентариям ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии на суверенной территории РА, высоко оценив соответствующие оценки и принципиальную позицию французской стороны.