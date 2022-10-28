Пятница, 28 Октября 2022 21:06

АрмИнфо.28 октября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял специального представителя по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Арарат Мирзоян и Тойво Клаар отметили важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении и коснулись ее деятельности. Арарат Мирзоян подтвердил необходимость ликвидации последствий последней агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, в частности, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий РА.

Стороны обменялись также мнениями о работе комиссий по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры, а также пограничной безопасности и делимитации. Арарат Мирзоян подтвердил необходимость ликвидации последствий последней агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, в частности, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий РА.