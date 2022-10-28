Пятница, 28 Октября 2022 21:05

АрмИнфо.Война закончилась при посредничестве России, а потому зачем сегодня нужны некие иные и новые форматы? Тройка в составе Армении, Азербайджана и России, в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней, должна договориться. Беларусь же в свою очередь поддержит любые их решения. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко после выступления премьер-министра Армении Никол Пашиняна на он-лайн саммите ОДКБ.

По информации белорусского государственного агентства BELTA, Никол Пашинян поставил перед коллегами несколько вопросов: об оценке событий и позиции ОДКБ, а также о дорожной карте ОДКБ по "восстановлению территориальной целостности Армении".

Глава Республики Беларусь отметил: <Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем", - отметил белорусский лидер.

"Второй вопрос: "Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении". Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите Президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт", - заявил Александр Лукашенко. "Вот вы два вопроса поставили. Они больше, чем странные, Никол Воваевич", - добавил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко предложил механизм подхода к поднятым вопросам. Сначала глубокие и предметные переговоры тройки, а затем стороны в ОДКБ вернутся к обсуждению очно на очередном саммите организации, который должен пройти буквально через месяц в Ереване. И потом уже принимать решение.

"В ноябре этого года, то есть буквально через месяц, мы встретимся не по телевизору, как сейчас, а в Ереване в рамках ОДКБ. Почему мы не можем заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения - Азербайджан - Россия? Состоится заседание тройки - основного центра силы по нормализации отношений. Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся? Армения, Азербайджан, Россия должны в этот период еще раз, если необходимо (а я подчеркиваю, согласились они сесть за стол переговоров), проанализировать ситуацию. И доложить нам на заседании ОДКБ очно. И тогда мы примем решение", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание и на тот аспект, что Армения и Азербайджан не только сами были частью одного государства, но и являются дружественными для всех других на пространстве СНГ. Более того, он подчеркнул, что конфликтный вопрос между Арменией и Азербайджаном нужно решать сейчас - с Ильхамом Алиевым, лидером, с которым можно договариваться.

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что, вот, с одной стороны - ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны - Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 млн мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано Президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан - это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать". Президент считает, что нельзя ставить вопрос в таком плане, что с одной стороны

- ОДКБ и "вы с нами или нет?", а с другой стороны - Азербайджан. "Это неправильно. Азербайджа н возглавляет сегодня абсолютно наш человек - Ильхам Алиев. Что будет завтра (он же не вечен), никто не знает. Поэтому эти вопросы, острые, о которых говорит Никол Воваевич, действительно надо решать сейчас. При нынешнем руководстве Азербайджана, - заявил Александр Лукашенко. - Кто бы ни стоял за спиной Азербайджана. Говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан потому, что они близкие и родные".

Президент в этом плане провел аналогию с белорусско-российскими отношениями: "Так можно упрекнуть и Россию, что она поддерживает Беларусь, а Беларусь поддерживает Россию. Ну потому, что мы близкие, мы родные, мы поддерживаем друг друга". "Поэтому вопрос (между Арменией и Азербайджаном. - Прим. БЕЛТА) надо решать сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Все происходящее глава Беларуси призывал рассматривать в глобальном плане. Страны пытаются раскачивать и поджигать, прежде всего с целью ослабить Россию. Поэтому логично, что глава государства против привлечения и всевозможных западных миссий.

"Я и в начале сказал о глобальном треке. Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата: нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру. На Кавказе, в Центральной Азии. (В этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана прежде всего и кто какую роль там играет, я думаю, Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим. БЕЛТА) и Президент Кыргызстана могут об этом рассказать.) И экономически нужно надавить на Казахстан, цитирую, и Узбекистан", - сказал глава белорусского государства.

"То есть по всему периметру России нас начинают колошматить, - подчеркнул белорусский лидер. - Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете. В 2020 году Беларусь пытались на колени поставить. Затем пришла очередь Украины. Идем по периметру - Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт и любые сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте".