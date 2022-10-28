Пятница, 28 Октября 2022 17:35

АрмИнфо. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ.

Во встрече приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, председатель Правительства России Михаил Мишустин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Поприветствовав руководителей делегаций, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.

– Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики. Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются, – отметил Президент.

Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

– Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению «Север–Юг» с выходом на Иран, Персидский залив и Индию, – подчеркнул Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.