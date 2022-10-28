Пятница, 28 Октября 2022 15:37

АрмИнфо. Франция готова продолжитьельно оказывать содействие Армении в преодолении вызовов. Об этом заявила в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Анн-Лоран Петель, которая возглавляет правящую партию Парламента Франции и делегацию Парламентской группы дружбы Франция-Армения.

Как сообщает пресс-служба правительства, во время встречи стороны обсудили процессы на Южном Кавказе, шаги, направленные на ликвидацию последствий азербайджанской агрессии , деятельность миссии ЕС в Армении. В этой связи премьер указал также на важную роль Франции в качестве страны- сопредседателя Минской групрпы ОбСЕ.

Собеседники обменялись мнениями касаемо дальнейших шагов, направленных на увеличение объема товарооборота между Арменией и Францией и активизации экономических связей и обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в сферах развития инфраструктур, ИКТ, энергетики, авиаперевозок, инвестиций, сельского хозяйства, науки и образования.

Пашинян с удовлетоврением отметил, что за последние годы армяно-французские отношения развиваются с новой динамикой, чему, по его словам, во многом поспособствовали также частые взаимные визиты на разных уровнях. <За это время мы неоднкратно убеждались в том, что Франция для нас дружественная страна и всегда поддерживает Армению в трудные минуты>, - сказал он, заметив, что правительство Армении заинтересовано в последовательном развитии двустороннего сотрудничества.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в январе-августе 2022 года объем взаимной торговли между Арменией и Францией составил $65.9 млн., выросши в годовом исчислении на 10,9% . При этом экспорт сократился на 34,1% до $4.9 млн., при росте импорта на 17,4% до $61 млн