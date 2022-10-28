Пятница, 28 Октября 2022 15:36

АрмИнфо.Невозможно без унижений, репрессий, катастрофы, и, очень может быть, нового геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана, без тех гарантий их жизни и существования, которые бы гарантировали статус Нагорно-Карабахской Республики, созданной ими же. Об этом 28 октября на заседании Лазаревского клуба на тему "Историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений", проходящего в формате видеомоста Москва - Ереван, заявил депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Депутат отметил, что он пришел к этому выводу еще во время своего первого визита в Арцах, в далеком 1994 году, и продолжает придерживаться этой позиции по сей день, и неоднократно это высказывал на разных площадках. При этом Затулин выразил удовлетворение тем обстоятельством, что его мнение разделяет и президент России Владимир Путин, что стало ясно из его вчерашнего выступления в клубе Валдай.

"Я оставляю в стороне вопрос, мне известны объяснения, почему Армения так и не признала Нагорно-Карабахскую Республику. Считалось, что это стеснит возможности в ходе самого урегулирования, а на каком-то этапе Армения и вовсе взяла на себя переговорные обязательства и Арцах выпал из переговорного процесса. Что на мой взгляд, как это не объясняй, было ошибочно со стороны РА", - отметил российский депутат.

Он еще раз напомнил, что еще в 1994 году отмечал обязательность признания независимости Нагорно-Карабахской Республики для решения конфликта. "Для того, чтобы эта независимость не была поводом постоянных столкновений, не вела бы к попыткам реванша, к кровопролитию и жертвам, для того чтобы она вросла в ткань народов Кавказа, конечно же нужен был жест со стороны Армении, а лучше Нагорного Карабаха. Этот жест заключался в передаче тех самых районов по периметру бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО), которые были заняты армянской стороной во время войны, длившейся до 1994 года. Кроме районов Лачин и Кельбаджар, которые бы гарантировали связь между Арцахом и Арменией", - сказал Затулин.

По его словам, все страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ поддерживали этот пакет урегулирования, однако, в последний момент Азербайджан отказался парафировать этот вариант.

"Я уверен, что ответственность за войну 2020 года должен взять на себя, безусловно, Азербайджан - это была его инициатива, поддержанная Турцией. Виновником того, что произошло - я имею ввиду поражение, несомненно, является армянская сторона. К тому времени мы уже знаем, что правительство Пашиняна предпочло свои внутренние, партийные интересы интересам общенациональным, потому что как мы выяснили, Карабах был обузой для той политической группировки, которая одержала вверх в 2018 году в Ереване. Карабах был, как они считали опорой оппозиции, родиной ее вождей, бывших руководителей РА. И он был на подозрении", - отметил политик.

При этом он назвал некомпетентным руководство армянскими вооруженными силами, допустившим в ходе боевых действий фрустрацию военнослужащих и офицеров. Он также указал на унижение, через которое провели ВС Армении, считающиеся одним из сильнейших на Кавказе и являющиеся гарантом безопасности Арцаха. "Я был бы не искренним, если бы не сказал, что не вижу ошибок России, связанных со всей этой историей",

- сказал Затулин, отметив, что не сейчас пришел к этому выводу. Затулин отметил, что добился того, чтобы эта его позиция была опубликована еще в декабре в одном из российских СМИ под названием "По ком звонит колокол".

"По ком звонит колокол, если твой союзник проигрывает войну? По тебе в том числе! Из этого следует, на самом деле, что Россия должна была употребить максимум усилий, чтобы это война не произошла. Эту войну нельзя было допускать. Это претензии к нашему разведывательному руководству, политическому и всем тем, кто недооценил последствия этих военных действий", - сказал депутат.

При этом, по его словам, считать для российской стороны неожиданность этих боевых действий еще хуже, чем если отмечать, что Москва приняла сознательное решение на первом этапе остаться в стороне.

"Да мы, безусловно, сыграли роль и отчасти реабилитировали себя тем, что на протяжении всей этой воны пытались ее остановить, советовали армянской стороне остановить всё раньше, чем ВС Азербайджана оказались в Шуши. Об этом президент РФ сказал, к неудовольствию армянской стороны публично, а затем отыграли немного ситуацию тем, чтоб наши миротворцы были введены туда и не позволили Турции войти в состав этого контингента, в который очень набивались", - отметил он.

"Как говорят у нас в Сочи, "Спасение утопающих дело самих утопающих". Если к власти в Армении, причем в результате нескольких выборов, пришла та политическая сила, которая так относится к вопросам безопасности, то как можно перекладывать ответственность за всё на Россию", - отметил он.

В заключение депутат добавил, что очень хотел бы, чтобы политика Российской Федерации, и вообще любого государства, была прямолинейной, открытой и справедливой