Пятница, 28 Октября 2022 15:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 октября принял генерального секретаря Интерпола Юргена Штока. Во встрече также принял участие начальник Полиции РА Ваге Казарян, сообщила пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр, приветствуя визит Юргена Стока в Армению, указал на последовательное развитие сотрудничества между Полицией РА и Интерполом. Пашинян выразил уверенность, что обсуждения, проходящие в рамках визита, придадут новый импульс сотрудничеству, продолжающемуся уже почти три десятилетия, и еще больше повысят эффективность совместной работы в борьбе с преступностью.

Генеральный секретарь Интерпола высоко оценил уровень сотрудничества с Полицией РА, представив запланированные на ближайшее время совместные программы и повестку сотрудничества.

Напомним, что Армения членом Интерпола с 1992 года. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) была создана в 1923 году. Членами организации являются 186 государств, штаб- квартира расположена во французском Лионе.