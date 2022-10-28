Пятница, 28 Октября 2022 15:34

АрмИнфо. 27 октября, около 21:30, в Котайкской области Армении произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем марки BMW, в результате которого телесные повреждения получил один человек и был госпитализирован в медицинский центр <Раздан>.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, столкновение произошло на саморегулируемом переезде в селе Кахси при скорости поезда порядка 30 км/ч. Согласно сведениям локомотивной бригады, водитель автомобиля отреагировал на предупреждающие сигнальные гудки локомотива подачей собственных звуковых сигналов, проигнорировал запрещающие движение знаки дорожного движения перед переездом, заехал на переезд и остановился непосредственно на железнодорожных путях. Пассажир успел покинуть автомобиль перед столкновением.

Примененное локомотивной бригадой экстренное торможение поезда не позволило избежать столкновения, поскольку расстояние до автомобиля составляло порядка 50 метров. Однако низкая скорость смягчила силу удара, что, по сути, спасло жизнь водителю автомобиля.

<Компания <Южно-кавказская железная дорога> призывает автолюбителей в целях сохранения здоровья, жизни и имущества, быть бдительными при переезде через железнодорожные пути и строго соблюдать правила дорожного движения. Тем более не пользоваться незаконными пересечениями, и проезжать пути лишь в отведенных и оборудованных для этого местах>, - говорится в сообщении.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.