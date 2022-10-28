Пятница, 28 Октября 2022 14:27

АрмИнфо.<C сожалением узнал о постыдном решении о запрете на въезд Константина Затулина в Армению. Это беспрецедентно для истории Армении, когда въезд депутата дружественной страны запрещается>, - написал в своем Telegram-канале второй президент РА Роберт Кочарян.

Он отметил, что решение властей Армении вызывает недоумение. <Константин Федорович из тех деятелей, кто всегда был рядом с армянским народом, своей публичной и непубличной деятельностью всегда боролся за защиту интересов Республики Арцах и арцахцев. Примечательно, что до сих пор неизвестен ни один проазербайджанский или протурецкий деятель, въезд которого запрещен в Армению. И не случайны тревога и недовольство общественности, что это рассматривается как опасный мессидж. Для армянского народа Константин Затулин был, остаётся, и уверен, что останется преданным другом Армении>, - написал второй президент РА.

Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что российский депутат в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.