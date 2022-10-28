Пятница, 28 Октября 2022 14:23

АрмИнфо.Полузащитник миланского <Интера>, бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вошел в элитный клуб, в котором только легенды. Об этом сообщает сайт <Матч- ТВ>.

Согласно источнику , в матче <Интера> против <Виктории> из чешской Пльзени Мхитарян, забив гол на 35-ой минуте встречи, отличился в европейских кубках за седьмую команду. <Вот это действительно классное путешествие>, - отмечается в сообщении, в котором напоминается, что армянский футболист оказался по этому показателю в одном ряду с такими спортсменами, как Златан Ибрагимович, Адиран Муту и Джон Карью Напомним, что 26 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против <Виктории> Мхитарян забил первый гол на 35-ой минуте, а <Интер> победил с общим счетом 4:0, выйдя , тем самым, в плей-офф турнира.