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АрмИнфо.Полузащитник миланского <Интера>, бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вошел в элитный клуб, в котором только легенды. Об этом сообщает сайт <Матч- ТВ>.
Согласно источнику , в матче <Интера> против <Виктории> из чешской Пльзени Мхитарян, забив гол на 35-ой минуте встречи, отличился в европейских кубках за седьмую команду. <Вот это действительно классное путешествие>, - отмечается в сообщении, в котором напоминается, что армянский футболист оказался по этому показателю в одном ряду с такими спортсменами, как Златан Ибрагимович, Адиран Муту и Джон Карью Напомним, что 26 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против <Виктории> Мхитарян забил первый гол на 35-ой минуте, а <Интер> победил с общим счетом 4:0, выйдя , тем самым, в плей-офф турнира.
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|В Сочи Путин проведет отдельные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
|Парламент Франции планирует принять резолюцию, предполагающую введение санкций против Азербайджана
|Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ
|С 1 апреля 2023г. спортивные тренеры в Армении будут проходить добровольную аттестацию
|Армения присоединяется к пилотной программе обмена опытом среди молодежи стран -членов ЕАЭС в культурной сфере
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|Затулин: Невозможно без репрессий, катастрофы и нового геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана
|Никол Пашинян принял главу Интерпола
|ЮКЖД сообщает о столкновении на путях в результате грубого нарушения правил дорожного движения в Котайке
|Роберт Кочарян назвал постыдным решение властей Армении запретить въезд в страну депутату Госдумы
|Французские законодатели: Франция всегда будет рядом с Арменией
|Генрих Мхитарян вошел в элитный клуб, в котором только легенды - СМИ
|В Каннах открылась Пальмова алея Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Нагорный Карабах играл и будет играть одну из ключевых ролей в истории и геополитике Закавказья
|А.Симонян: Мы ожидаем от Азербайджана действенных шагов по упрочению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров
|В Армении дан старт по формированию полицейской гвардии
|Армения и Австрия рассмотрели перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере
|Генпрокуратура инициировала уголовное производство по делу 20-летней давности, связанному с печально известным происшествием в кафе <Арагаст>
|Cпикер НС: Баку торпедирует усилия Еревана по установлению мира
|В Армении будет временно приостановлено вещание телевизионных и радиоканалов - Министерство
|Спецпредставитель ЕС вновь прибыл в Ереван
|В Европарламенте призвали Армению диверсифицировать партнёрство в сфере безопасности
|Пашинян: Ереван готов работать по предложенным РФ базовым принципам урегулирования отношений с Азербайджаном
|Как получить фриспины в интернет казино?
|В Армению прибыл глава Интерпола
|Путин: Наша позиция заключается в том, что мирный договор, конечно, нужен
|Главы МИД Армении и России провели телефонный разговор
|Москва запросила у Еревана фактологический материал по части объявления депутата Госдумы России персоной нон-грата в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Глава МИД Азербайджана встретился с аккредитованными в Баку европейскими дипломатами
|Премьер-министр Армении поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании
|Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
|При содействии российских миротворцев Азербайджан передал армянской стороне тела военнослужащих ВС РА, погибших в ходе сентябрьской агрессии
|В Армении находится делегация Министерства ВС Франции
|Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях - премьер
|Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США посетил "Цицернакаберд"
|В Ашхабаде проводится Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2022»
|Оппозиционер: Цель Азербайджана - не территории, а лишить Армению жизнеспособности
|Шахин Мустафаев высказался по транспортному маршруту через территорию Армении
|Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций
|Андраник Кочарян: Процесс делимитации и демаркации границ до конца года завершить невозможно
|Спикер парламента Армении рассказал председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана об азербайджанской агрессии
|Андраник Кочарян: Вывод войск - это не требование, это необходимость
|В Армении пересматривается перечень школ с высоким уровнем сейсмического риска
|Члены оценочной миссии ОБСЕ рассказали замглавы МИД РА о проделанной работе
|В Армении будет внедрена программа <Защитник Отечества> в рамках реформирования ВС
|Светлана Лаврецова: <Шекспир позволяет над собой издеваться>
|Никол Пашинян: Террористический акт, совершенный 23 года назад, был нападением на Армению, ее суверенитет и независимость
|Послы Армении и Сирии убеждены: Ереван и Дамаск сталкиваются со схожими вызовами безопасности
|В Арцахе будет проведен митинг, посвященный достойному и безопасному будущему республики
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