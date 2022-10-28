Пятница, 28 Октября 2022 14:21

АрмИнфо.В Каннах именем великого шансонье Шарля Азнавура названа Аллея пальм, ведущая к памятнику, приуроченному Геноциду армян и участникам Французского движения сопротивления. Об этом говорится в сообщении Фонда <Азнавурян>.

Шарль Азнавур был одним из постоянных участников Международного Каннского кинофестиваля - как в качестве актера, так и члена жюри. Маэстро Азнавур имел прочные связи с этим городом и даже получил звание почетного гражданина Канн. На торжественной церемонии присвоения имени Аллее присутствовали мэр Канн Давид Лиснар, Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, сын Шарля Азнавура - Николя Азнавур, члены Союза армян Канн и др.

<Это событие происходит в то время, когда Армения в очередной раз подвергается нападению и ее существование находится под угрозой. Мы не должны оставаться равнодушными, текущая геополитическая ситуация не должна скрывать эту реальность. Хочу подчеркнуть нашу связь, выразить уважение и поддержку Армении. Мы должны поддержать армян, которые подвергаются давлению, и защитить целостность Армении>, - сказал мэр Канн Давид Лиснар.