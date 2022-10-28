Пятница, 28 Октября 2022 14:20

АрмИнфо.Нагорный Карабах играл, играет и будет играть одну из ключевых ролей в истории и геополитике Закавказья, армянского народа и государственности.

Об этом 28 октября в ходе пятого заседания Международного российско-армянского Лазаревского клуба в формате видеомоста Москва - Ереван на тему: "Историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений" заявил экс-президент Арцаха Бако Саакян.

По его убеждению, трудно переоценить роль Арцаха в обеспечении военно- стратегического баланса в регионе и формирования сбалансированной и предсказуемой геополитической конфигурации также и для Российской Федерации.

"Сегодня мы переживаем переломный этап в истории. Наши страны и народы сталкиваются с глубинными угрозами безопасности. Мы оказались перед серьезным выбором: либо с учетом быстроменяющегося миропорядка внести существенные корректировки в нашу жизнедеятельность, либо не замечая происходящих перемен, скатываться на уготованные для нас другими центрами и силами позиции", - отметил Саакян, добавив, что это будет иметь опасное последствие, поскольку "без всякого преувеличения на кану наше общее будущее".

При этом экс-глава Арцаха считает, что для недопущения таких последствий и нейтрализации угроз необходимо проводить ярко выраженную принципиальную и максимально активную политику.

Саакян отметил, что в данном контексте особо показательной предстает активная политика Турции, ее действия до и после 44-дневной войны 2020 года, навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республике.

"Турция - член НАТО абсолютно не скрывала и до сих пор четко заявляет, что именно она стояла рядом с Азербайджаном и активно поддерживала его в агрессии против Арцаха. Маленький Нагорный Карабах с населением 150 тысяч человек оказался один на один со странами с совокупной численностью населения в 95 млн человек, с членом НАТО и тысячами международных террористов и головорезов, при полном бездействии международного сообщества и стран, своевременной реакции которых с таким нетерпением ждал народ кровоточащего Арцаха", - отметил политик.

При этом он указал на искушение врагов окончательно уничтожить карабахскую- армянскую государственность и осуществить свои экспансистские и человеконенавистнические планы. Очевидно, продолжил он, что силы, которые желают передела геополитического ландшафта Кавказа, вытеснения отсюда России и демонтажа отсюда армянской государственности, в качестве ключевого компонента достижения успеха рассматривают уничтожение Нагорного Карабаха.

В этой связи Саакян отметил недопустимость этого, и призвал, пока еще есть такая возможность, совместными усилиями предпринимать

соответствующие шаги. Он указал на необходимость исключения ошибок и просчетов, которые могут иметь необратимые последствия для армянской государственности.

"Надо прекратить заигрывания, представляющие прямую угрозу нашим национальным интересам", - сказал Саакян.