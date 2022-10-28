Пятница, 28 Октября 2022 14:16

АрмИнфо.Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в качестве председателя выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном формате, прошедшем в Астане.

В мероприятии приняли участие главы правительств Азербайджана Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, а также вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие годы странам СНГ удалось выстроить многогранное сотрудничество с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов.

«Наше взаимодействие позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства. Благодаря принятым в рамках Организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера», — сказал Премьер-Министр.

По его словам, в рамках председательства Казахстана в Содружестве проведена практическая работа по углублению сотрудничества во всех приоритетных направлениях. Особое внимание при этом было уделено торгово-экономической сфере.

«Ключевой составляющей нашего взаимодействия стала реализация согласованных мер по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. Сегодня мы уже видим практические результаты: в наших странах происходит постепенное экономическое восстановление, возрастает деловая активность», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил значимость принятого в СНГ Перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы, который предусматривает стимулирование взаимных инвестиций, углубление промышленной кооперации, упрощение таможенного регулирования, формирование новых логистических цепочек и внедрение цифровых технологий.

Кроме того, Премьер-Министр подчеркнул высокую эффективность шагов по укреплению связей в молодежной и научной сферах. В частности, принятый в текущем году Перечень перспективных научных проектов позволит расширить взаимодействие в таких сферах, как информационные технологии, наноматериалы и генная инженерия, охрана окружающей среды и изменение климата, возобновляемая энергетика и исследование космоса.

По его словам, активная работа также велась по обеспечению безопасности на пространстве СНГ, в том числе по противодействию угрозам в информационной сфере, и по поддержанию высокой динамики взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в частности, по линии образовательных учреждений.

«В целом все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году выполнены в полном объеме», — заключил Алихан Смаилов.

В ходе заседания участники обсудили вопросы проведения II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году и принятия Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

По итогам мероприятия главы делегаций подписали ряд документов.

