Пятница, 28 Октября 2022 12:49

АрмИнфо.В Армении дан старт формированию Полицейской гвардии. Об этом 28 октября на обсуждениях, посвященных этому вопросу, заявила заместитель министра юстиции РА Арпине Саркисян.

Замминистра указала на важность преемственности запланированных реформ в полицейской сфере, отметив, что сегодняшней встречей начинается процесс формирования Полицейской гвардии. В состав новой структуры, как подчеркнула Арпине Саркисян, войдут войска Полиции, Главное управление государственной охраны и сопровождающие батальоны. Гвардия будет заниматься выполнением таких функций, как поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана государственных и важнейших объектов, обеспечение безопасности перевозки специальных грузов, обеспечение безопасности высокопоставленных должностных лиц, а также иностранных делегаций и представителей, предусмотренные государственным протоколом.

Коснувшись структур, подлежащих объединению, Саркисян отметила, что в настоящее время для сил полиции характерно сочетание функций как внешней, так и внутренней безопасности, что не вытекает из задач, поставленных перед полицией законом. Порядок несения службы в органах полиции относится к сфере правового военного

законодательства и осуществляется в соответствии с законом <О воинской службе и статусе военнослужащих> и вытекающих из него подзаконных актов. <Поэтому необходимо демилитаризовать полицию и внедрить <чистую> полицейскую службу под крышей гвардии>, - отметила Саркисян, добавив, что это потребует структурных и законодательных изменений, которые будут касаться пересмотра функциональной базы, изменения структуры, порядка найма персонала, пересмотра социальных гарантий, изменения механизма обучения персонала. <Будет разработана четкая дорожная карта с указанием сроков и ответственности за ее выполнение>, - подчеркнула замминистра.

В свою очередь, командующий войсками полиции, заместитель начальника Полиции РА Айк Бабаян подчеркнул, что в результате намеченных реформ полиция должна быть действительно подготовлена, объем возложенных на нее функций должен быть четким, а материально-техническое оснащение должно быть достаточным.

В ходе встречи состоялись активные обсуждения, по итогам которых достигнута договоренность об уточнении отдельных компонентов дорожной карты по формированию Полицейской гвардии.