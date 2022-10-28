Пятница, 28 Октября 2022 12:29

АрмИнфо.Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар вновь прибыл в Ереван. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

<Прекрасное, хотя и несколько прохладное утро в Ереване>, - написал спецпредставитель ЕС, сопроводив запись фотографией с сотового телефона, показывающего 8 градусов тепла.