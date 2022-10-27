Четверг, 27 Октября 2022 20:41

АрмИнфо.С двухдневным рабочим визитом, по приглашению начальника Полиции, в Армению прибыл Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Глава Полиции Армении Ваге Казарян отметил на встрече, что в этом году исполняется 30 лет со дня создания в Армении Национального центрального бюро Интерпола. Он подчеркнул, что осуществляется более активное сотрудничество в борьбе с такими направлениями преступности, как киберпреступность и финансовые преступления, совершаемые с использованием цифровых технологий, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и др.

Генсек Интерпола указал на несколько важных направлений сотрудничества. Он отметил, что в 2023 году исполняется 100 лет Интерполу, и залогом эффективной работы организации является работа и тесное сотрудничество национальных центральных бюро Интерпола в государствах- членах.

В завершение встречи начальник Полиции РА наградил гостя медалью <За укрепление сотрудничества>.

После встречи Юрген Шток в сопровождении Ваге Казаряна посетил Национальное центральное бюро Интерпола в Армении, где ознакомился с работой подразделения.