Четверг, 27 Октября 2022 20:32

АрмИнфо. <Наша позиция заключается в том, что мирный договор, конечно, нужен и мы поддерживаем мирное урегулирование так же, как и делимитацию границы, полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это>. Об этом заявил на проходящем Международном дискуссионном клубе <Валдай> президент РФ Владимир Путин, говоря об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана.

По его словам, вопрос о том, какой вариант избрать - это дело армянского народа, армянского руководства. <В любом случае, какой бы не был выбран вариант, если это приведлет к миру - мы только <за>. Но мы не собираемся ничего навязывать>, подчеркнул российский президент.

Напомнив, что Армения является для России стратегическим партнером и союзником, президент России отметил, что в течение многих лет Россия вела диалог с Арменией и предлагала урегулировать вопрос Карабаха следующим образом: предлагала Армении отдать Азербайджану пять районов, зачем их держать, оставив два района для связи с Карабахом. Но армянское руководство пошло своим путем, это привело к той ситуации, что сейчас сложилась, отметил Путин. При этом он отметил, что если армянское руководство поддерживает американский вариант (урегулирования - Ред.), в котором прописан суверенитет Азербайджана над Карабахом - пожалуйста, заявил Путин.