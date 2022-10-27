Четверг, 27 Октября 2022 18:01

АрмИнфо. Москва запросила у Еревана фактологический материал по части информации об объявлении депутата Госдумы России Константина Затулина персоной нон-грата в Армении. Об этом 27 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, на уточнение, чем армянская сторона мотивировал запрет въезда в Армению Затулину и какие действия намерен предпринять МИД РФ, Захарова посоветовала обратиться с вопросом о мотивах к Армении.

"Ну что касается их мотивации, я имею ввиду со стороны тех, кто запрещал и Константину Затулину, и кстати говоря, по заявлениям самой Маргариты Симоньян ей тоже въезд в Армению - это пожалуйста к соответствующей стране. Мы подобные заявления и сообщение восприняли с недоумением. Напомним, что речь идет о депутате Государственной Думы и главном редакторе российского СМИ. Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения, и мы официально попросили разъяснить так ли это, и с чем все это связано, если это подтвердится", - отметила представитель российского МИД.

По ее словам, в Москве исходят из того, что подобное, ещё раз повторю, в случае подтверждения этой информации - сложно квалифицировать в качестве дружного шага, соответствующего союзническому характеру наших отношений.

При этом она подчеркнула, что когда Россия получит официальный ответ, тогда и будет определяться с дальнейшими действиями и реакцией.

"Я просто хотел бы сказать, не уверена, что я должна это делать, потому что и Константин Затулин и Маргарита Симоньян говорят про себя регулярно. И по-моему, прекрасно и стоит всё-таки прислушаться к их заявлениям. Но, давайте я просто на всякий случай повторю, хотя я не знаю, кто их не слышал. Они традиционно выступают за всемерное укрепление двусторонних союзнических связей, контактов между людьми. И мне кажется, что здесь не должно быть никаких сомнений", - подчеркнула российский дипломат.

При этом она подчеркнула, что не слышала никаких заявлений от них иного характера. По словам Захаровой, вышеуказанные лица, конечно, являются общественными и политическими деятелями, и у них своя оценка происходящего. "Но, то, что они выступают именно в русле развития двусторонних союзнических отношений, никаких сомнений ни у кого никогда не было и никогда быть не может. И конечно, же очень не хотелось бы, чтобы придумывались искусственные поводы, в нынешних условиях, когда Запад целенаправленно пытается раскачать ситуацию на Южном Кавказе и вбить клин в отношениях между Москвой и Ереваном", - сказала она.

На уточнение, первый ли это подобный случай, Захарова сказала, что не может сказать первый или не первый, пока нет ответа от соответствующей стороны. "Когда нам скажут, мы тогда можем понять первый не первый. Что сейчас будем комментировать, когда мы только запросили фактологический материал", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 25 октября стало известно, что власти Армении объявили персоной нон- грата большого друга армянского народа, российского депутата Константина Затулина. В качестве мотивации называется деятельность Затулина, которая "наносит ущерб армяно- российским союзническим отношениям".