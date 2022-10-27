Четверг, 27 Октября 2022 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 воинская часть административного округа Ачапняк;

11:00-15:00 жилой дом 34 на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилой дом 41 на пр. Тиграна Меца; жилые дома 3, 3/14, 5, 5/1, 7 и частные дома 7/4-79/2 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-30 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, частные дома 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 37-67А и жилые дома 10, 12, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, жилые дома 13/4, 17/1 на улице Верин Антараин;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично улицы Исакова, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташт;

11:00-15:00 частично село Мргануш;

в Котайкской области:

10։00-13։00 село Кахси; ООО “Баграф”, “Гаяне Овакимян”, “Раздани Ац”, “Оранж газ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 1-4, 13-29 в 6-ом квартале, мэрия, отдеение Полиции Чаренцавана, следственная служба, Государственная служба социального обеспечения, школа № 5, компании ''Ардшинбанк’’ и ''Конверсбанк, Чаренцаванское отделение связи № 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; село Мармарик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 села Гарни, Гохт; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

11։00-17։00 село Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; села Котайк, Нор Гюх и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 село Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 село Цовазард полностью; села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции компаний “Юком”, ‘Телеком Армения”, “Вивасел-МТС”, газозаправочная станция ООО “ГОН”, ООО “Акватик”, ЧП “Р.Саакян”, общинный муниципалитет Цовазарда, почтовое отделение, ЧП “Оник Гаспарян”, ООО “Арташес”, ООО “Тарзу Левон”;

в Лорийской области:

10:30-16:30 село Каркоп.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы С.Геворгяна, Агабабяна, улицы 1, 6 в кв. ‘Давташен”, абоненты-жильцы на улицах 9, 10 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г.Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 7, 7А, 7/1 и частный дом 5/2 на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 в кв. ‘Канакер ГЭС”, жилой дом 8 и частные дома 1-41Б на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 9/16, 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна;

в Араратской области:

11:00-14:00 частично село Беркануш;

11:00-16:00 частично улицы Бакунца, Будагяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14:30-16:00 частично село Айгезард;

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:00 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах, ООО “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Оганяна, Блбуляна, Мясникяна, Меграбяна, Ереванян, Сраланджа, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

11։00-14։00 село Шаумян.