Четверг, 27 Октября 2022 17:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами аккредитованных в Баку дипломатических миссий стран-членов Европейского Союза (ЕС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке дня Сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах, а также ситуации в регионе. Байрамов рассказал о роли

Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и ее Диверсификации энергоснабжения. В связи с этим была подчеркнута важность подписания 18 июля этого года Меморандума о взаимопонимании, который предусматривает удвоение объёмов транспортировки газа в ЕС, а также расширение сотрудничества в области развития альтернативных источников энергии.

Байрамов указал также на наличие потенциала для сотрудничества в области инвестиций и торговли. Он отметил усилия Азербайджана по развитию транспортного коридора Восток-Запад. В этом ключе он не преминул в очередной раз обвинить Армению в не конструктивности по вопросу разблокировки коммуникаций в регионе.

Как передает Turan, Байрамов также проинформировал участников о процессах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписании мирного договора, шагах "по реинтеграции проживающего в регионе армянского населения". Правда он не уточнил, что имеет ввиду под этой формулировкой - изгнание коренного армянского населения с мест их постоянного проживания, террор, учиняемый в отношении мирного населения Армении и Арцаха или планируемый геноцид армянского населения Нагорного Карабаха.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Азербайджане, Петр Михалко отметил, что важную роль в развитии сотрудничества играют контакты на высоком уровне. В связи с этим была выражена уверенность, что скорейшая доработка проекта нового Соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений.