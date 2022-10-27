Четверг, 27 Октября 2022 17:53

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку в связи с избранием лидером Консервативной партии и вступлением в должность премьер-министра.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства, в частности, говорится: <Направляю Вам самые теплые и наилучшие пожелания в связи с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и лидера Консервативной партии. Вы вступаете в должность премьер-министра Соединенного Королевства в условиях стоящих перед Вашей страной сложных геополитических процессов и социально-экономических и политических проблем, когда от политических лидеров требуется мудрость и максимальная осмотрительность для преодоления появившихся вызовов. Уверен, что Вы поведете Соединенное Королевство по пути развития и процветания.

В этом году Республика Армения и Соединенное Королевство отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, что является хорошей возможностью обратиться к нереализованному потенциалу и обозначить новые направления сотрудничества между нашими странами. Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению основанного на общей системе ценностей и практических интересах сотрудничества с Соединенным Королевством. Несмотря на серьезные вызовы безопасности, Армения продолжает неуклонно проводить демократические реформы, и в этом контексте мы высоко ценим поддержку правительства Соединенного Королевства. Надеюсь, что под Вашим руководством армяно-британские отношения получат новый импульс на благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов. Желаю Вам новых успехов в исполнении Вашей ответственной миссии. Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении"