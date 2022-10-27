Четверг, 27 Октября 2022 17:52

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщила организация. На ней будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно­азербайджанской границе.

"Да, планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие в сессии президент России.