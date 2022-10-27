Четверг, 27 Октября 2022 17:52

АрмИнфо.Сегодня, в Шуши после плодотворных переговоров, проведенных командующим Российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе, из Азербайджана удалось вернуть тела погибших армянских военнослужащих.

Как сообщает "Artsakh speaks", в ответ на запрос российской стороны, представители Азербайджана заявили, что вышеупомянутые тела были обнаружены азербайджанскими военнослужащими после военного столкновения в ночь на 13 сентября.

"Командир Российского соединения провел переговоры с азербайджанской стороной, в ходе которых удалось добиться передачи погибших военных.

Напомним, что после размещения Российских миротворцев в Нагорном Карабахе проводится работа по поиску и обмену без вести пропавших армянских и азербайджанских мирных жителей и военнослужащих. Решение этих проблем находится под непосредственным контролем командующего Российскими миротворческими силами, генерал-майора Андрея Волкова", - говорится в сообщении источника.

Отметим, что вот уже более одного месяца Армения не может эвакуировать тела армянских военнослужащих, погибших при отражении вражеской агрессии. Точно число погибших, которых не удается эвакуировать, не сообщается.