Четверг, 27 Октября 2022 17:51

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с делегацией Министерства Вооруженных сил Франции во главе с начальником Главного управления международных отношений и стратегии ВС страны Гийомом Оланжье указал на важность данного визита.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники с удовлетворением отметили активные шаги, предпринимаемые обеими сторонами в направлении углубления и расширения армяно-французских отношений.

Григорян представил процесс реформирования ВС РА и усилия, направленные на достижение мира в регионе. Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.

На встрече также присутствовала посол Франции в Армении Анн Луйо.