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|Пашинян встретится с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи - спикер
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АрмИнфо. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом говорится в телеграмме соболезнования премьер-министра РА Никола Пашиняна на имя президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрагима Раиси в
связи террористическим актом в храме Шах-Черах, унесшим жизни многих граждан.
Как передает пресс-служба правительства РА, в телеграмме, в частности, отмечается: <С болью узнал о теракте, совершенном в храме Шах -Черах в Ширазе, в результате которого погибли десятки жертв и невинных граждан. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Шлю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим>.
Накануне трое неизвестных открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в иранской провинции Фарс. Силам правопорядка удалось задержать двух боевиков, ведутся поиски третьего. По последним данным, жертвами теракта стали 15 человек, 27 получили ранения. "Согласно предварительным данным, теракт совершен радикальными ваххабитами, которые воспользовались недавним ослаблением мер по обеспечению безопасности", - приводит Tasnim мнение источника в силовых структурах. По сведениям агентства Reuters, ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
|В Армению прибыл глава Интерпола
|Путин: Наша позиция заключается в том, что мирный договор, конечно, нужен
|Главы МИД Армении и России провели телефонный разговор
|Москва запросила у Еревана фактологический материал по части объявления депутата Госдумы России персоной нон-грата в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Глава МИД Азербайджана встретился с аккредитованными в Баку европейскими дипломатами
|Премьер-министр Армении поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании
|Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
|При содействии российских миротворцев Азербайджан передал армянской стороне тела военнослужащих ВС РА, погибших в ходе сентябрьской агрессии
|В Армении находится делегация Министерства ВС Франции
|Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях - премьер
|Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США посетил "Цицернакаберд"
|В Ашхабаде проводится Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2022»
|Оппозиционер: Цель Азербайджана - не территории, а лишить Армению жизнеспособности
|Шахин Мустафаев высказался по транспортному маршруту через территорию Армении
|Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций
|Андраник Кочарян: Процесс делимитации и демаркации границ до конца года завершить невозможно
|Спикер парламента Армении рассказал председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана об азербайджанской агрессии
|Андраник Кочарян: Вывод войск - это не требование, это необходимость
|В Армении пересматривается перечень школ с высоким уровнем сейсмического риска
|Члены оценочной миссии ОБСЕ рассказали замглавы МИД РА о проделанной работе
|В Армении будет внедрена программа <Защитник Отечества> в рамках реформирования ВС
|Светлана Лаврецова: <Шекспир позволяет над собой издеваться>
|Никол Пашинян: Террористический акт, совершенный 23 года назад, был нападением на Армению, ее суверенитет и независимость
|Послы Армении и Сирии убеждены: Ереван и Дамаск сталкиваются со схожими вызовами безопасности
|В Арцахе будет проведен митинг, посвященный достойному и безопасному будущему республики
|Страны СНГ будут выдавать друг другу беглых коррупционеров
|Шармазанов назвал геополитических бенефициаров теракта в парламенте Армении в 1999 году
|Левон Кочарян потребовал от экс-депутата извиниться за распространение лжи
|Наблюдатели ЕС в Армении отправились патрулировать армяно-азербайджанскую передовую
|В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос о целях визита директора Управления по делам Кавказа Госдепартамента в приграничные регионы Армении
|МО Армении о пострадавших после азербайджанской агрессии: В Медучреждениях страны больше нет тяжелораненых военнослужащих
|Армения продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений для новогодних каникул россиян
|Константин Затулин:" Если Армения - это Никол и точка", то понятно за что меня наказали
|Гагик Царукян: Армянский народ переживает сложный и очень ответственный период в своей истории
|Глава Группы компаний <Ташир>: Надо сохранить армянский Арцах для мира
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол ЕС в Армении встретилась с родными военнопленных, второй году удерживаемых в Баку
|Омбудсмен НКР: Азербайджан, обещающий защищать права и безопасность народа Арцаха, 30 лет блокирует деятельность Степанакертского аэропорта
|Минтруда и соцвопросов: Граждане, пострадавшие в результате взрыва в ТЦ Сурмалу, все еще могут обратиться за помощью
|Путин: Не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций" на пространстве СНГ
|Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений
|Конверс Банк погасил два транша долларовых и драмовых облигаций в объеме $5 млн и 1 млрд драмов
|Армянская сторона получила приглашение президента РФ о проведении в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана - Пашинян
|Пашинян: Правительство приложит все усилия, чтобы мирный договор был подписан до конца года
|Пашинян о результатах визита миссии ОДКБ в Армению: Мы ожидаем четкой политической оценки происходящего
|В Армении запускается сразу несколько образовательных проектов по изучению русского языка и культуры
|Ардшинбанк – единственная компания в Армении с присвоенными рейтингами от трех ведущих мировых рейтинговых агентств.
|Армения и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в научно-технической области
|Ален Симонян: На столе переговоров между Арменией и Азербайджаном нет какого-либо документа
|У спикера армянского парламента нет информации относительно запрета на въезд в Армению Маргариты Симоньян
|Пашинян встретится с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи - спикер
|Научно-экспертный форум <Примаковские чтения> в этом году пройдет в Армении
|Востоковед: Эрдоган своего не упустит в ситуации с Арменией - ему ещё Организацию Тюркских Государств надо превратить в новую Оттоманскую Порту
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 15-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»
|В Армении, Арцахе и в Диаспоре продолжают выражать возмущение решением властей Армении объявить Константина Затулина персоной нон-грата
|Скоро в Армении откроется посольство Канады - депутат
|Вслед за Затулиным въезд в Армению закрыли для Маргариты Симоньян
|Госдеп: Армения и Азербайджан должны решить, будет ли приглашение президента Путина полезным для них в стремлении к прочному миру на Кавказе
|Анджей Каспршик проводит встречи в Ереване
|Читать больше
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