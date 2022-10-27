Четверг, 27 Октября 2022 17:50

АрмИнфо. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом говорится в телеграмме соболезнования премьер-министра РА Никола Пашиняна на имя президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрагима Раиси в

связи террористическим актом в храме Шах-Черах, унесшим жизни многих граждан.

Как передает пресс-служба правительства РА, в телеграмме, в частности, отмечается: <С болью узнал о теракте, совершенном в храме Шах -Черах в Ширазе, в результате которого погибли десятки жертв и невинных граждан. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Шлю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим>.

Накануне трое неизвестных открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в иранской провинции Фарс. Силам правопорядка удалось задержать двух боевиков, ведутся поиски третьего. По последним данным, жертвами теракта стали 15 человек, 27 получили ранения. "Согласно предварительным данным, теракт совершен радикальными ваххабитами, которые воспользовались недавним ослаблением мер по обеспечению безопасности", - приводит Tasnim мнение источника в силовых структурах. По сведениям агентства Reuters, ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".