Четверг, 27 Октября 2022 17:33

АрмИнфо.Сегодня в Торгово-промышленной палате начали работу Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2022», организованные государственными концернами «Türkmengaz», «Türkmennebit» и Государственной корпорацией «Türkmengeologiýa» в партнёрстве с Туркменской национальной нефтегазовой компанией (NaPeCo), Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов, ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании «Gaffney Cline».

Этот крупный специализированный форум, нацеленный на укрепление и развитие международного сотрудничества в энергетической сфере, проводится не только в традиционном формате, но и транслируется из Ашхабада в онлайн-режиме в десятки стран мира.

В торжественной церемонии открытия смотра приняли участие члены Правительства, руководители отраслевых ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и авторитетных международных организаций, специалисты известных нефтегазовых бизнес-структур и финансовых институтов, ведущие эксперты компаний, занятых в этой сфере, представители общественных организаций, СМИ, зарубежные гости и др.

Представители иностранных компаний, крупных международных организаций и банков присоединились к дискуссиям по цифровой системе.

Форум объединил более сотни участников, в том числе зарубежных представителей почти из 45 стран, которые были ознакомлены с презентациями, посвящёнными формированию стратегии будущего международной, региональной и отечественной индустрии ТЭК, а также обзорными аналитическими материалами о положении дел на нефтяном рынке мира, маркетинговых стратегиях в этой сфере.

Столь представительный состав его участников свидетельствует о неуклонно возрастающем интересе со стороны деловых кругов разных стран к наращиванию продуктивного взаимодействия с Туркменистаном. Их стремление к укреплению партнёрства также обусловлено политикой «открытых дверей» и конструктивными инициативами нашей страны, нацеленными на обеспечение глобальной энергетической безопасности.

С большим вниманием было заслушано приветственное Обращение Президента Сердара Бердымухамедова к участникам международной конференции и выставки, в котором подчёркивается, что масштабный форум, призванный ознакомить мировое сообщество с успехами в нефтегазовой индустрии Туркменистана и способствовать взаимообмену опытом с иностранными партнёрами в этой области, позволит значительно нарастить добычу, переработку и диверсификацию поставок энергоносителей на международные рынки.

«За годы независимости проделана большая работа по развитию нефтегазовой промышленности и переориентации маршрутов транспортировки туркменского природного газа на внешние рынки. В соответствии с государственной энергетической стратегией углеводородный потенциал нашей страны реализуется в интересах туркменистанцев и других народов планеты. Предпринимаемые в данном направлении практические меры дают положительные результаты», – отметил в своём послании глава государства.

Отраслевой смотр служит эффективной платформой для широкой популяризации достижений отечественного топливно-энергетического комплекса в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, для делового общения туркменских и зарубежных специалистов, ведущих производителей из Европы, Азии и Америки и установления прямых продуктивных контактов, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли.

В этом году свои стенды в выставочном зале Торгово-промышленной палаты разместили более 40 экспонентов, из которых более 10 – иностранные компании. В частности, из Азербайджанской Республики, Великобритании, Австрии, Китайской Народной Республики, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Сингапура, Соединённых Штатов Америки, Турецкой Республики, Японии и др.

Здесь представлен широкий перечень продукции и услуг в области разведки, добычи, транспортировки и обеспечения систем хранения углеводородного сырья, глубокого бурения, модернизации действующих и строительства новых трубопроводов, наращивания мощностей по переработке нефти и газа, увеличения отдачи скважин. Особое место отведено теме морской разведки и формирования береговой инфраструктуры, необходимой для реализации проектов на Каспии.

В экспозиции также – эконовации и перспективные разработки в области возобновляемых источников энергии, повышения экологической безопасности на предприятиях.

В числе основных экспонентов – Государственные концерны «Türkmennebit», «Türkmengaz», Государственная корпорация «Türkmengeologiýa», а также десятки отраслевых предприятий и частных предпринимателей, работающих в ТЭК.

Представители зарубежных компаний, специализирующихся как в нефтегазовой сфере, так и в металлургической, химической, машиностроительной, энергетической отраслях, в промышленной индустрии и обладающих высоким технологическим и техническим потенциалом, получат уникальную возможность не только продемонстрировать свою продукцию и потенциал, но и значительно расширить партнёрские связи, повысить эффективность деловых контактов. Такой подход служит наращиванию продуктивных партнёрских связей в данном секторе и, безусловно, призван содействовать дальнейшей интеграции отечественного ТЭК в общемировую энергетическую систему.

Следует отметить, что на выставке участникам представилась уникальная возможность в режиме виртуальной реальности с помощью технических средств ощутить себя в роли оператора по добыче природных ресурсов, поприсутствовать при бурении нефтяных скважин и разведке месторождений природного газа.

На Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2022», начавшей свою работу во второй половине дня, были рассмотрены такие актуальные вопросы, как глобальные тенденции в развитии энергических рынков и возможности сотрудничества, разработка существующих и оптимизация добычи на новых нефтяных и газовых месторождениях с привлечением иностранных инвестиций, в том числе для освоения морских блоков туркменского сектора Каспийского моря.

Как отмечали эксперты на пленарном заседании «Будущее энергосистемы: новые вызовы и возможности», нынешний форум позволяет дать оценку перспективам развития энергодипломатии, постпандемийному восстановлению энергетического сектора, нынешнему состоянию энергорынков.

Подчёркивалось, что международное сотрудничество в данной области – приоритет экономической стратегии Туркменистана, занимающего четвёртое место в мире по запасам природного газа и осуществляющего политику, основанную на принципах долгосрочности, открытости, учёта национальных интересов и взаимной ответственности сторон.

В докладах представителей нашей страны отмечалось, что решение обозначенных задач напрямую связано с наращиванием партнёрства туркменских специалистов с представителями зарубежных компаний – производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающей промышленности, инвестиционных организаций.

В связи с этим были озвучены предложения туркменской стороны по дальнейшему расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, тем более что созданные в нашей стране условия, а именно благоприятный инвестиционный климат, налоговые льготы и др., – реальные предпосылки для привлечения финансовых инвестиций в развитие добывающей и перерабатывающей промышленности ТЭК.

Нефтегазовая промышленность, располагая колоссальными запасами углеводородных ресурсов, является ведущей отраслью национальной экономики. Ей отводится значимая роль в воплощении в жизнь масштабных программ по индустриализации страны на инновационной основе, расширению её экспортных возможностей.

Как отмечалось в докладах, являясь инициативным участником международных процессов, Туркменистан предлагает свой огромный потенциал для использования во всеобщих интересах, озвучивая видение устойчивых целей и возможности в их достижении.

Наша независимая нейтральная Отчизна под руководством Президента Сердара Бердымухамедова последовательно претворяет в жизнь комплексную стратегию в топливно-энергетической сфере, ключевыми составляющими которой выступают модернизация профильной инфраструктуры, основанной на передовых технологиях и разработках и где особое внимание уделяется фактору экологичности, наращивание мощностей добывающего и перерабатывающего секторов, диверсификация маршрутов поставок «голубого топлива».

Туркменистан, будучи одним из крупных экспортёров энергоресурсов, выступает за формирование устойчивых международных систем их транспортировки.

За последние годы страна прошла большой путь становления в качестве ведущей региональной энергетической державы. Наглядным примером тому служат реализованные и претворяемые в жизнь в нефтегазовом комплексе масштабные проекты, которые имеют значение для всего мира. В частности, проект строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, который поддерживается крупными мировыми державами и авторитетными международными финансовыми институтами.

Эта энергетическая магистраль призвана не только обеспечить поставки туркменского газа в страны Южной Азии, но и стать ключевым фактором укрепления экономического партнёрства, способствовать упрочению мира и стабильности в регионе.

В настоящее время продолжается поэтапное освоение одного из крупнейших в мире месторождений «голубого топлива» «Galkynyş», а также прокладка четвёртой ветки газопровода Туркменистан–Китай. Приоритетным аспектом в добыче углеводородных ресурсов выступает освоение лицензионных морских блоков туркменского шельфа Каспия за счёт иностранных инвестиций.

В ходе пленарного заседания также выступили Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Президент компании «SOCAR» Ровшан Наджаф, генеральный директор Корпорации нефти и газа Грузии Георгий Чиковани, по цифровой системе – президент компании «CNPC» Хоу Цзицзюнь, региональный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) доктор Бину Партан, генеральный секретарь Энергетической хартии Ги Ленц.

Особый акцент в выступлениях зарубежных участников сделан на том, что конструктивный подход к вопросам взаимовыгодного партнёрства, созидательные инициативы Туркменистана по формированию новой архитектуры глобальной энергетической безопасности получают широкую поддержку мировой общественности.

Констатировалось, что для Туркменистана последние годы ознаменовали собой настоящий прорыв в развитии межгосударственных отношений, плодами которого стали важные совместные проекты. Сегодня, в век развитых технологий и науки, растёт потребление нефти-сырца и нефтепродуктов. В связи с чем осуществляется большая работа по диверсификации нефтегазовой отрасли, созданию новых мощностей по глубокой переработке нефти и природного газа, выпускающих разнообразную нефте- и газохимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В частности, в посёлке Киянлы Балканского велаята действует современный газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена, построенный по заказу Государственного концерна «Türkmengaz» компаниями

«LG International Corp» и «Hyundai Engineering» (Республика Корея) при участии «TOYO Engineering Corporation» (Япония).

В Ахалском велаяте совместными усилиями Государственного концерна «Türkmengaz» и консорциума компаний «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş.» (Турция) построен первый в мире завод по производству синтетического бензина из природного газа. Основная продукция уникального по всем параметрам предприятия – бензин марки ЕСО-93, отвечающий экологическим требованиям.

Затем работа конференции продолжилась по тематическим сессиям. Первая из них – «Инвестиционные возможности в туркменском секторе Каспийского моря». В обсуждении приняли участие главный исполнительный директор компании «Dragon oil» Али Рашид Аль-Джарван, региональный директор «Gaffney Cline» Дрю Пауэлл, глава департамента развития рынков России и Центральной Азии компании «Eni S.p.A.» Эрнесто Ферленги, генеральный директор компании «Schlumberger Logelco, Inc.» в Туркменистане Нассер Дилмагани Заде. По видеоконференцсвязи к ним присоединилась директор консультативного комитета компании «Trans Caspian Resources, Inc» Натали Костелло.

В докладах особое значение придавалось таким актуальным для нашей страны вопросам, как геологоразведка в нефтегазовой промышленности, новые проекты по модернизации производственных мощностей ТКНПЗ, опыт и перспективы освоения месторождения «Galkynyş», последнее обновление его геологической модели, важность доступа к низкоуглеродной энергии, будущее экспорта туркменского природного газа, а также проводимым работам в рамках «Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года».

Конференция продолжит свою работу до 28 октября. Участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов на тематических сессиях «Инвестиционные возможности энергетического сектора Туркменистана на суше и новые газохимические проекты», «Энергетика новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития», «Экологические аспекты разработки углеводородных месторождений», «Инновационные технологии и ноу-хау в нефтегазовой науке и образовании».

На сессиях, проводимых в гибридном формате, выступят руководители и специалисты крупных профильных зарубежных компаний и международных финансовых организаций, а также эксперты.

Будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся данных и методов учёта выбросов метана и попутного газа в элементах производственно-сбытовой цепочки добычи углеводородов. Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и соответственно рост спроса на природный газ – главный долгосрочный тренд в развитии мировой энергетики, связанный со стремлением мирового сообщества бороться с изменением климата.

Чтобы перейти к «зелёным» энергетическим технологиям, не разрушая окружающую среду, своё активное развитие получают возобновляемые источники энергии, прежде всего ветровая и солнечная. Наличие широкого доступа к недорогим, надёжным, современным источникам энергии имеет решающее значение для поступательного развития всех стран, благополучия их народов.

В этой связи предстоит обсудить работу мировой газовой промышленности над сокращением выбросов парниковых газов, роль технологических инноваций в измерении выбросов, а также эффективность цифровых ресурсов и вычислительных услуг, благодаря которым нефтегазовая промышленность сможет сократить выбросы парниковых, углекислых газов и поставлять экологически чистую энергию в ближайшем будущем.

В решении проблемы изменения климата в настоящее время пропагандируют водород – важное топливо будущего. В промышленном производстве он может обеспечить теплом, не образовывая парниковые газы, так как теплотворная способность водорода в 3 раза выше, чем у других видов топлива. Кроме того, его можно использовать как накопитель энергии. Плюсовые качества этого современного энергоносителя – чистое топливо с нулевыми выбросами газа, быстрая заправка, безопасность, экономичность, конкурентоспособность. Сегодня, благодаря инновациям в инфраструктуре энергетических технологий, водород начинает «осваивать» новые рынки.

Также на сессиях будут обсуждены вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, включая наращивания научного потенциала, роль научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в развитии нефтегазовой отрасли.

Различные профильные компании мира выступят с презентациями, поделятся накопленным опытом и новыми разработками.

В рамках конференции намечены также двусторонние встречи, в том числе в режиме онлайн, между руководителями структурных подразделений отечественного ТЭК и их зарубежными партнёрами для обсуждения стратегических направлений дальнейшего взаимодействия.