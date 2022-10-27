Четверг, 27 Октября 2022 16:01

АрмИнфо. Азербайджан, наступая на территорию Армении, в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года пытается решить более серьезную проблему, чем захват населенных пунктов. Об этом в ходе брифинга в Парламенте 27 октября заявил депутат от партии <Честь имею> Тигран Абраамян. <Азербайджан пробует лишить Армению жизнеспособности>, - подчеркнул он.

Противник, по мнению Абраамяна, пытается установить контроль над критическими инфраструктурами и коммуникациями Армении. Процессы же, связанные с демаркацией и делимитацией границ Азербайджан по сути для себя почти завершил. Однако, имеющаяся ситуация, как далее отметил оппозиционер, создаст новые проблемы для Армении.

<Азербайджан, на самом деле, не ставит более цели идти на демаркацию и делимитацию границы, потому что оккупировал такие территории и разместился на таких позициях, которые позволят ему на десятилетия вперед решать свои основные задачи. И надо учитывать, что те территориальные потери, о которых мы говорим, отбросили Армению, как минимум, на 20-30 лет назад. И это глобальная проблема в плане обороны и безопасности Армении и Арцаха. И если мы рассмотрим эту тему в контексте будущих десятилетий, Армения уже оказалась в ситуации, когда на каждого нашего соотечественника в Армении и Арцахе уже накоплены достаточно серьезные угрозы>, - заключил он.