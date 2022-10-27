Четверг, 27 Октября 2022 15:19

АрмИнфо. Долгое время и до сих пор идут спекуляции над терминами транспортный коридор, экстерриториальность, хотя они не связаны друг с другом и даже не синонимы. Об этом сообщил заместитель премьер- министра Азербайджана Шахин Мустафаев касаясь вопроса разблокировки коммуникаций в регионе.

Он напомнил, что транспортный коридор - это транспортный маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые ведут согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения для поощрения перевозок.

"Будучи участником Соглашения о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ и других аналогичных многосторонних и двусторонних документов. В Армении такое понятие транспортного коридора тоже хорошо известно.

Что касается вопроса ущемления суверенитета, то напоминаю что согласно пункту 9 заявления от 9/10 ноября 2020-го года, контроль за транспортным сообщением на территории Армении осуществляется Пограничной службой ФСБ России. Насколько этот факт ущемляет суверенитет, вопрос к правительству Армении", - отметил Мустафаев.

Касаясь Решения правительства Армении о создании трех КПП на границе с Азербайджаном, Мустафаев заверил, что дороги, исходящие из этих точек, по рельефу и климатическим условиям большую часть года не пригодны для транспортного сообщения с Нахиджеваном и тем более для международных транзитных перевозок, что является одной из целей разблокировки.

"К тому же, как правило, КПП открываются по согласованию сторон, зеркально. С Азербайджаном же на этот счет никаких согласований не было", - признался азербайджанский чиновник.