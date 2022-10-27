Четверг, 27 Октября 2022 15:17

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьера РФ Алексей Оверчук на встрече в Баку 27 октября выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений на основе соглашений, достигнутых между президентами АР и России.

Как сообщают азербайджанские СМИ, они также выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической сферах, подчеркнули прогресс во всех направлениях и увеличение торгового оборота. Состоялся обмен мнениями по транспортному коридору Север-Юг.

В ходе беседы были обсуждены вопросы деятельности трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении, созданной с целью восстановления транспортных и экономических связей в регионе в связи с выполнением заявления от 9/10 ноября 2020 года.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 11 января в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.

3 июня состоялось 10-ое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

"Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана. Вице- премьеры обсудили возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении. Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе", - было сказано по итогам состоявшейся встречи.