Четверг, 27 Октября 2022 13:51

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян, находящийся в Узбекистане для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, провел переговоры с председателем верхней палаты парламента (Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан) страны Танзилой Нарбаевой.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, стороны констатировали, что Армения и Узбекистан последовательно развивают политический диалог. При этом они сошлись во мнении, что потенциал сотрудничества используется не в полной мере и необходимо приложить дополнительные усилия в этом направлении.

По мнению собеседников, ключевая роль в двусторонних отношениях принадлежит парламентскому взаимодействию. "Национальное Собрание Республики Армения придает важность развитию сотрудничества с партнерами из парламента Узбекистана как в двустороннем формате, так и в международных парламентских структурах, что может быть эффективным с точки зрения системного подхода к голосованию по резолюциям и взаимной поддержки на международной арене", - сказал Ален Симонян.

Партнеры высоко оценили роль Межпарламентской ассамблеи СНГ как важной площадки для диалога и взаимодействия парламентов.

Спикер НС рассказал о сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Он отметил, что Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Республики Армения и вернуть военнопленных, заложников и других задержанных лиц.

"Мы полны решимости строить мир в нашем регионе. Мы активно работаем с нашими международными партнерами и надеемся, что Республика Узбекистан тоже не останется в стороне", - заключил Ален Симонян.

Отметим, что сегодня в Самарканде началась осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В мероприятиях принимают участие руководители и члены парламентских делегаций стран, входящих в МПА СНГ, а также представители международных организаций, ученые и эксперты - всего более 500 человек.

Работа сессии открывается заседаниями постоянных комиссий Ассамблеи - по культуре, информации, туризму и спорту, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Молодые парламентарии стран Содружества соберутся на заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Сегодня же пройдет заседание Совета МПА СНГ. Главы парламентских делегаций обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги проведенных в 2022 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.

Пятьдесят четвертое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоится 28 октября. Планируется, что парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики. Депутатам и сенаторам также будет представлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в дальнейшем они могли использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.