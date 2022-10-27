Четверг, 27 Октября 2022 13:44

АрмИнфо. В Армении пересматривается перечень школ с высоким уровнем сейсмического риска, которые требуют либо укрепления, либо строительства новых школ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 октября.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна, в 2014-2015 г.г. были проведены исследования на предмет выявления наиболее рисковых школ, из которых 437 признаны уязвимыми с сейсмической точки зрения.

В связи с этим, на основании кредитного соглашения, подписанного в 2015 году между Правительством РА и Азиатским банком развития, реализуется <Программа снижения сейсмического риска>, в рамках которой в зданиях 63 школ проведены строительные работы, большая часть которых уже завершена. Еще 6 школ были либо объединены, либо осуществляют иные функции. По этой причине, в перечень школ вносятся соответствующие изменения. Министр подчеркнул, что строительство и ремонт подобных школ весьма затратное занятие, поскольку требует иных конструкций, способных выдержать землетрясение силой в 9 баллов. Еще один компонент программы связан с изменением сроков ее реализации, которые теперь составят пять лет.

Саносян заметил, что в вопросе реализации программы работы ведутся по трем направлениям. В частности, из 63 школ 19 были построены на средства госбюджета, еще 13 школ - на средства Всемирного Банка. Из 46 школ, которые строятся на средства Азиатского банка развития 13 уже построены. Все 46 школ должны быть построены до 2026 года.

В этой связи, премьер-министр РА Никол Пашинян заметил, что до 1 сентября 2026 года в стране будут построены или отремонтированы 337 школ вместо ранее планировавшихся 300 школ, и 521 детский сад вместо 500. К 1 января 2023 года в эксплуатацию будут введены 24 школы и 53 детских садиков.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в Армении реализуется программа по повышению сейсмостойкости 46 школ, которая финансируется Азиатским банком развития. В настоящее время ведется ремонт в 20 школах, из которых работы в 8 будут завершены в течение текущего года, еще 2 - в начале следующего, остальные - в течение 2023 года. Для реализации программы в общей сложности выделено $107 млн., $88,5 млн - АБР и $18,5 млн - правительством РА.