Четверг, 27 Октября 2022 13:42

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян с целью проведения итоговых переговоров, принял миссию ОБСЕ по оценке потребностей во главе с представителем Польши в ОБСЕ полковником Робертом Аркадиушем Ткачиком.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, замминистра поблагодарил миссию за посещение всех регионов, пострадавших от азербайджанской агрессии.

Члены миссии рассказали о проделанной работе, встречах с руководителями регионов и командующими армейских корпусов ВС РА и зафиксированных, в результате атаки повреждениях.

Заместитель министра иностранных дел РА отметил важное значение вовлеченности ОБСЕ как организации общеевропейской безопасности в предотвращении и урегулировании конфликтов.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направила в страну группу по оценке потребностей. Миссия осуществляла деятельность в стране с 21 по 27 октября включительно. Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетила районы вдоль армяно-азербайджанской границы и провела консультации на местах с соответствующими заинтересованными сторонами.