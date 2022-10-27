Четверг, 27 Октября 2022 13:40

АрмИнфо. В Армении будет внедрена новая система перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную. Поправки в законе <О воинской службе и статусе военнослужащего> одобрены на заседании правительства 27 октября.

По словам министра обороны РА Сурена Папикяна, предлагаемые поправки в действующем законодательстве направлены на повышение привлекательности контрактной службы для рядового и офицерского составов. Программа, которая будет называться <Защитник Отечества>, предусматривает, что военнослужащие срочной службы, спустя шесть месяцев после призыва, получат возможность перейти на контрактную службу с заключением 5-летнего договора. После истечения срока договора или признания военнослужащего негодным к службе раньше установленного срока им будет предоставлено право на получение единовременной премии в размере 5 миллионов драмов. Военнослужащие, заключившие трудовой договор, должны будут проходить аттестацию, и при положительном результате, им будет рассчитываться доплата в зависимости от занимаемой должности. При отказе от дальнейшей службы военнослужащий продолжит службу в качестве военнослужащего срочной службы.

Папикян также отметил, что закрывается программа <Это я>, в рамках которой службу в настоящее время проходят всего двое военнослужащих,

36-месячный сроки службы которых истекают в январе 2023 года. Что касается программы <Честь имею>, предусматривающую пополнение офицерского состава за счет выпускников вузов, то министр воздержался ответить на вопрос министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна о том, продолжится она или нет. Он заметил, что данная программа пока должна продолжиться, хотя и требует дополнительных обсуждений.

Папикян призвал признать представленный документ неотложным в целях его скорейшего обсуждения в Национальном Собрании РА. Он отметил, что идет процесс перехода армии на профессиональную основу, и программа является одним из шагов в данном направлении.

В этой связи, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что представленный документ является частью пакета, направленного на реформы в вооруженных силах страны. Он обратил внимание на тот факт, что при прохождении аттестации размер заработной платы военнослужащих будет удвоен. Причем, произойдет это спустя три месяца после перехода на контрактную службу с зачислением повышенной ставки зарплаты за весь этот период.

Премьер коснулся и офицерского состава, который является стержневым звеном вооруженных сил. Он напомнил, что по объективным и субъективным причинам преподаватели, инженеры, представители других профессий стали офицерами, и продолжать эту политику весьма проблематично. <Офицер - это совершенно иное явление, и офицерский класс должен оставаться таковым. Нам необходимо подумать над вопросом о том, как повысить этот класс>, - заметил глава правительства.