Четверг, 27 Октября 2022 13:31

АрмИнфо. Посол Армении в Румынии Сергей Минасян провел встречу с новоназначенным временным поверенным в делах Посольства Сирийской Арабской Республики (в течение многих лет Сирия представлена в Румынии на уровне временного поверенного в делах ) Халедом Шарафом.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Румынии, собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, подчеркнули многовековые исторические связи и отношения между двумя народами, особенно присутствием армянской общины САР, увеличившейся после Геноцида армян, и которая, сыграла важную роль в политическом, экономическом и культурном развитии страны.

Собеседники сошлись во мнении, что сегодня и Сирия, и Армения сталкиваются со схожими вызовами безопасности, такими как агрессивное

отношение некоторых соседних стран и вовлечение международных террористических группировок в военные конфликты. В частности, организованное и систематическое участие вооруженных террористов и наемников с Ближнего Востока в развязанной Азербайджаном войне против Нагорного Карабаха в 2020 году.