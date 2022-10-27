Четверг, 27 Октября 2022 13:29

АрмИнфо. По инициативе всех политических сил парламента Республики Арцах 30 октября в 15:00 состоится внеочередная сессия Национального собрания и митинг, посвященный достойному и безопасному будущему Республики Арцах. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Арцаха.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на митинге, созванном в это время на площади Возрождения Степанакерта.

Сразу после заседания выступления продолжатся на митинге. <Мы призываем всех принять участие в предстоящем мероприятии, чтобы вместе выразить нашу решимость распоряжаться своей судьбой на родной земле. Место встречи - площадь Возрождения, 30 октября в 15:00. Приходите и вместе выразим свою волю в духе движения 1988 года>, - говорится в сообщении.