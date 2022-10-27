Четверг, 27 Октября 2022 13:28

АрмИнфо. Государства - члены СНГ будут выдавать друг другу беглых коррупционеров. Соответствующая договоренность закреплена в Соглашении о сотрудничестве государств­участников СНГ в противодействии коррупции, которое было подписано на очередном заседании Совета глав государств СНГ 14 октября текущего года, сообщает <Спутник - Казахстан> со ссылкой на пресс-службу республиканского Агентства по противодействию коррупции.

"Действие Cоглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. В частности, будет оказываться содействие по уголовным делам о коррупции, проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям, осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции", - сообщили в Антикоррупционном органе Казахстана.

Также планируется создать информационные системы в сфере противодействия коррупции, обмениваться результатами антикоррупционного мониторинга и работать над повышением квалификации кадров.

В сообщении подчеркивается, что накануне, 26 октября, все эти вопросы были обсуждены на 7-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. "В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов", - уточнили в Агентстве.