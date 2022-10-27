Четверг, 27 Октября 2022 13:21

АрмИнфо. Преступление 27 октября 1999 года было направлено против армянской государственности, и почему бы и не правящей политической команды, блока "Единство". Об этом заявил экс-вице-спикер парламента Армении, секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, это был также большой удар по Республиканской партии.

"Были убиты лидер Республиканской партии Вазген Саргсян, один из лидеров Республиканской партии Юрий Бахшян и известный борец за свободу Арменак Арменакян, соратник Вазгена.

Теракт 27 октября - одна из самых трагических страниц нашей новейшей истории. Это был выстрел по армянскому Арцаху и нашим "историческим лекалам"", - считает Шармазанов.

При этом политик выразил убеждение, что геополитическими бенефициарами 27 октября стали глобалистские, антиармянские и протурецкие силы, выступавшие против идеологической линии Вазгена Саргсяна-Роберта Кочаряна-Сержа Саргсяна и решений по арцахскому вопросу.

"По моему глубокому убеждению, это преступление стало ударом и по Свободному и Независимому Арцаху, который получил свое продолжение сменой власти в 2018 году и капитуляцией 9 ноября 2020 года.

К сожалению, выстрелы против армянской государственности продолжаются и сегодня, под видом "мирной", а на самом деле разрушительной повестки.

Света и мира душам Карена Демирчяна, Вазгена Саргсяна, Рубена Мирояна, Юрия Бахшяна, Микаела Котаняна, Леонарда Петросяна, Генрика Абрамяна и Арменака Арменакяна", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что сегодня исполнилось 23 года со дня теракта в армянском парламенте. 27 октября 1999 года, когда группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саргсяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице- спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна.

В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе. До сих пор не известны заказчики данного вопиющего преступления.