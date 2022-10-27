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АрмИнфо. Арман Бабаджанян, осужденный за подделку документов с целью уклонения от воинской службы, в очередной раз написал о нас неправду и лживые измышления. Об этом в своем телеграм-канале написал сын второго президента Армении Левон Кочарян.
<Я увидел, что Арман Бабаджанян, осужденный за подделку документов с целью уклонения от воинской службы, в очередной раз написал о нас неправду, распространяя лживые измышления>, - написал Левон Кочарян.
Ранее председатель партии <За республику> Арман Бабаджанян написал на своей странице в Facebook, что бывшие армянские чиновники, в том числе, семья Роберта Кочаряна, владеют квартирами стоимостью в несколько миллионов долларов в самом оживленном и дорогом центре под названием <Американа> в Глендейле, большинство из которых сданы в аренду.
<Мы несколько раз отрицали это, а теперь повторяю специально для дезертира: у нас нет ни дома, ни квартиры, ни недвижимости в США и никогда не было, ни у меня, ни у моей жены, ни у кого-либо еще в нашей семье или даже через посредников. Во избежание судебных заседаний, длящихся 1-2 года, предлагаю и требую, чтобы этот господин опроверг распространенную им ложную информацию и извинился. Полагаю, посольство США должно потребовать разъяснений от данного лица, поскольку для придания достоверности своей лжи, оно ссылается на какие-то соответствующие органы Соединенных Штатов, которые якобы попросили встретиться с ним и да еще и солгали. Предлагаю также Службе национальной безопасности РА, генеральной прокуратуре РА заняться этим лжецом, направить запросы в США и информировать о результатах общественность>, - написал Левон Кочарян.
|В Армению прибыл глава Интерпола
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|Главы МИД Армении и России провели телефонный разговор
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Глава МИД Азербайджана встретился с аккредитованными в Баку европейскими дипломатами
|Премьер-министр Армении поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании
|Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
|При содействии российских миротворцев Азербайджан передал армянской стороне тела военнослужащих ВС РА, погибших в ходе сентябрьской агрессии
|В Армении находится делегация Министерства ВС Франции
|Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях - премьер
|Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США посетил "Цицернакаберд"
|В Ашхабаде проводится Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2022»
|Оппозиционер: Цель Азербайджана - не территории, а лишить Армению жизнеспособности
|Шахин Мустафаев высказался по транспортному маршруту через территорию Армении
|Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций
|Андраник Кочарян: Процесс делимитации и демаркации границ до конца года завершить невозможно
|Спикер парламента Армении рассказал председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана об азербайджанской агрессии
|Андраник Кочарян: Вывод войск - это не требование, это необходимость
|В Армении пересматривается перечень школ с высоким уровнем сейсмического риска
|Члены оценочной миссии ОБСЕ рассказали замглавы МИД РА о проделанной работе
|В Армении будет внедрена программа <Защитник Отечества> в рамках реформирования ВС
|Светлана Лаврецова: <Шекспир позволяет над собой издеваться>
|Никол Пашинян: Террористический акт, совершенный 23 года назад, был нападением на Армению, ее суверенитет и независимость
|Послы Армении и Сирии убеждены: Ереван и Дамаск сталкиваются со схожими вызовами безопасности
|В Арцахе будет проведен митинг, посвященный достойному и безопасному будущему республики
|Страны СНГ будут выдавать друг другу беглых коррупционеров
|Шармазанов назвал геополитических бенефициаров теракта в парламенте Армении в 1999 году
|Левон Кочарян потребовал от экс-депутата извиниться за распространение лжи
|Наблюдатели ЕС в Армении отправились патрулировать армяно-азербайджанскую передовую
|В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос о целях визита директора Управления по делам Кавказа Госдепартамента в приграничные регионы Армении
|МО Армении о пострадавших после азербайджанской агрессии: В Медучреждениях страны больше нет тяжелораненых военнослужащих
|Армения продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений для новогодних каникул россиян
|Константин Затулин:" Если Армения - это Никол и точка", то понятно за что меня наказали
|Гагик Царукян: Армянский народ переживает сложный и очень ответственный период в своей истории
|Глава Группы компаний <Ташир>: Надо сохранить армянский Арцах для мира
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол ЕС в Армении встретилась с родными военнопленных, второй году удерживаемых в Баку
|Омбудсмен НКР: Азербайджан, обещающий защищать права и безопасность народа Арцаха, 30 лет блокирует деятельность Степанакертского аэропорта
|Минтруда и соцвопросов: Граждане, пострадавшие в результате взрыва в ТЦ Сурмалу, все еще могут обратиться за помощью
|Путин: Не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций" на пространстве СНГ
|Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений
|Конверс Банк погасил два транша долларовых и драмовых облигаций в объеме $5 млн и 1 млрд драмов
|Армянская сторона получила приглашение президента РФ о проведении в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана - Пашинян
|Пашинян: Правительство приложит все усилия, чтобы мирный договор был подписан до конца года
|Пашинян о результатах визита миссии ОДКБ в Армению: Мы ожидаем четкой политической оценки происходящего
|В Армении запускается сразу несколько образовательных проектов по изучению русского языка и культуры
|Ардшинбанк – единственная компания в Армении с присвоенными рейтингами от трех ведущих мировых рейтинговых агентств.
|Армения и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в научно-технической области
|Ален Симонян: На столе переговоров между Арменией и Азербайджаном нет какого-либо документа
|У спикера армянского парламента нет информации относительно запрета на въезд в Армению Маргариты Симоньян
|Пашинян встретится с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи - спикер
|Научно-экспертный форум <Примаковские чтения> в этом году пройдет в Армении
|Востоковед: Эрдоган своего не упустит в ситуации с Арменией - ему ещё Организацию Тюркских Государств надо превратить в новую Оттоманскую Порту
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 15-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»
|В Армении, Арцахе и в Диаспоре продолжают выражать возмущение решением властей Армении объявить Константина Затулина персоной нон-грата
|Скоро в Армении откроется посольство Канады - депутат
|Вслед за Затулиным въезд в Армению закрыли для Маргариты Симоньян
|Госдеп: Армения и Азербайджан должны решить, будет ли приглашение президента Путина полезным для них в стремлении к прочному миру на Кавказе
|Анджей Каспршик проводит встречи в Ереване
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