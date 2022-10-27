Четверг, 27 Октября 2022 13:13

АрмИнфо. Арман Бабаджанян, осужденный за подделку документов с целью уклонения от воинской службы, в очередной раз написал о нас неправду и лживые измышления. Об этом в своем телеграм-канале написал сын второго президента Армении Левон Кочарян.

<Я увидел, что Арман Бабаджанян, осужденный за подделку документов с целью уклонения от воинской службы, в очередной раз написал о нас неправду, распространяя лживые измышления>, - написал Левон Кочарян.

Ранее председатель партии <За республику> Арман Бабаджанян написал на своей странице в Facebook, что бывшие армянские чиновники, в том числе, семья Роберта Кочаряна, владеют квартирами стоимостью в несколько миллионов долларов в самом оживленном и дорогом центре под названием <Американа> в Глендейле, большинство из которых сданы в аренду.

<Мы несколько раз отрицали это, а теперь повторяю специально для дезертира: у нас нет ни дома, ни квартиры, ни недвижимости в США и никогда не было, ни у меня, ни у моей жены, ни у кого-либо еще в нашей семье или даже через посредников. Во избежание судебных заседаний, длящихся 1-2 года, предлагаю и требую, чтобы этот господин опроверг распространенную им ложную информацию и извинился. Полагаю, посольство США должно потребовать разъяснений от данного лица, поскольку для придания достоверности своей лжи, оно ссылается на какие-то соответствующие органы Соединенных Штатов, которые якобы попросили встретиться с ним и да еще и солгали. Предлагаю также Службе национальной безопасности РА, генеральной прокуратуре РА заняться этим лжецом, направить запросы в США и информировать о результатах общественность>, - написал Левон Кочарян.