Четверг, 27 Октября 2022 13:08

АрмИнфо. В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос, о целях визита директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента Марка Кэмерона в приграничные регионы Армении.

Так, 26 октября в ходе брифинга на уточнение, с какой целью представитель Госдепа ездил в приграничную зону - это часть миссий ЕС и ОБСЕ по мониторингу ситуации или это отдельная инициатива, замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель напомнил, что Госсекретарь заявил о приверженности США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

"И мы призвали обоих лидеров встретиться в любом формате, наиболее полезном для них. Наша точка зрения заключается в том, что прямой диалог является ключом к решению этих вопросов и достижению прочного мира. Нет большего сторонника суверенитета и независимости трех стран Южного Кавказа, чем США", - отметил он, при этом назвав знаковым событием выход Армении, Азербайджана и Грузии в 1991 году из Советского Союза, гарантировавшим каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы и суверенитет.

Отметим, что 24 октября Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил Гегаркуникскую область РА. Он побывал в населенных пунктах Варденис и Сотк, встретился с командующим 2-ым армейским корпуса ВС РА и понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе. "Во время своего визита он подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе", - сообщили в посольстве США в РА в этой связи.