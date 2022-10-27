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 Четверг, 27 Октября 2022 13:08
Марианна Мкртчян

В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос о целях визита директора Управления по делам Кавказа Госдепартамента в приграничные регионы Армении

В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос о целях визита директора Управления по делам Кавказа Госдепартамента в приграничные регионы Армении

АрмИнфо. В Госдепе США уклонились от ответа на вопрос, о целях визита директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента Марка Кэмерона в приграничные регионы Армении.

Так, 26 октября в ходе брифинга на уточнение, с какой целью представитель Госдепа ездил в приграничную зону - это часть миссий ЕС и ОБСЕ по мониторингу ситуации или это отдельная инициатива, замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель напомнил, что Госсекретарь заявил о приверженности США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

"И мы призвали обоих лидеров встретиться в любом формате, наиболее полезном для них.  Наша точка зрения заключается в том, что прямой диалог является ключом к решению этих вопросов и достижению прочного мира. Нет большего сторонника суверенитета и независимости трех стран Южного Кавказа, чем США", - отметил он, при этом назвав знаковым событием выход  Армении, Азербайджана и Грузии в 1991 году из Советского Союза, гарантировавшим каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы и суверенитет.

Отметим, что 24 октября Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил Гегаркуникскую область РА.  Он побывал в населенных пунктах Варденис и Сотк, встретился с командующим 2-ым армейским корпуса ВС РА и понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе.  "Во время своего визита он подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе", - сообщили в посольстве США в РА в этой связи. 

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