Четверг, 27 Октября 2022 09:00

АрмИнфо.Сегодня армянский народ переживает сложный и очень ответственный период в своей истории. Крайняя опасность ситуации заставляет говорить открыто, без всяких условностей и сносок. Об этом говорится в заявлении главы партии <Процветающая Армения>, крупного бизнесмена Гагика Царукяна.

По его словам, поощрение антироссийских настроений сегодня в Армении очевидно, и это не может не беспокоить любого армянина, озабоченного вопросами безопасностистраны. <Сегодня безопасность маленького, но гордого Арцаха обеспечивается исключительно благодаря российским миротворцам. Авторы антироссийской кампании просто подвергают риску физического истребления 150 тысяч арцахских армян. Осознают ли они это или для них это одно и то же? Демарши различных кругов в отношении России, необдуманные формулировки и шаги также могут привести к краху экономики Армении. Осознают ли они это или им все равно? Есть ли осознание того, что основным экспортным рынком является Россия, что благодаря иностранной работе в России живут десятки тысяч армянских семей? Есть ли осознание того, что энергосистема Армении полностью зависит от российских энергоносителей? Все партии, все политические силы, все парламенты преходящи. Национальные интересы неизменны. Мы не можем ставить под угрозу безопасность государства и народа, экономическую стабильность>, - отметил Царукян.

Он указал на необходимость хороших отношений с Западом, с соседями, но в логике <против России> этого быть не может. <Армения должна

продолжать развивать свои стратегические отношения с Россией. Нам нужно взаимное доверие, совместные серьезные проекты, практичная рабочая атмосфера и желание решать возникающие вопросы быстро и в рабочей атмосфере. Это должно лежать в основе армяно-российских отношений. Уверен, что наш народ правильно оценивает исторические риски и сможет своей мудростью и благоразумием избежать худших событий>, - говорится в заявлении Царукяна. -