Четверг, 27 Октября 2022 08:58

АрмИнфо.Президент и основатель группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян призвал власти Армении продемонстрировать взвешенный подход, который даст твердые гарантии безопасности и не допустит потери Арцаха. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Карапетяна, распространенном среди СМИ.

По его мнению, сейчас как никогда жизненно важно сделать правильный выбор и сохранить армянский Арцах для мира. Он посчитал невозможным игнорировать тревожные сигналы и тенденции, набирающие обороты в Армении за последние месяцы. Карапетян отметил, что сегодня различные силы открыто толкают Армению к отказу от России и историческому самоуничтожению. Бизнесмен при этом подчеркнул, что именно сейчас <важно не допустить принятия решений, которые могут неизбежно привести к тяжелым последствиям как для Арцаха, так и Армении>. <В вопросе обеспечения безопасности Арцаха единственной гарантией является посредничество России в подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку>, - считает Карапетян.

Предприниматель подчеркнул, что при принятии решения нужно учитывать, что Российская Федерация является на сегодня крупнейшим экономическим партнером Армении, и обе страны объединяют многовековые партнерские, культурно-духовные связи.