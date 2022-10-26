Среда, 26 Октября 2022 20:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 59 на улице Абеляна, жилые дома 35, 40, 41 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 телекомпания “Шохакат”, школа N52, детский сад N9, жилые дома 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 34 на улице Манандяна, жилые дома 10, 10/1 на улице О.Овсепяна, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 12а,23, 24, 25, 28, 34 на улице Чехова, 24 на улице Ехбайрутян, 28 на улице Манташян, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8/2 на 3-ем переулке ул. Саркавага, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”; частные дома 1-43 на 1-ой улице кв. “Канакер”, 9/3, 20 на 2-ом переулке 2-ой улицы кв. “Канакер”, частный дом 17 на 4-ой улице кв. “Канакер”, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке Саркавага, частые дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-37 на улице Агаси, жилые дома 2/4, 2/13, 2/15, 2/19, 5/1, 5/2, 14 на улице Асратяна; жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса, жилой дом 87 и частные дома 21-62 на улице Гоголя; жилые дома 88, 89, 90 на улице Райниса;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Мецамор, Ашнак, Катхнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 3, “Нор”, мэрия, здание компании “Телеком Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Чаренца, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Спандаряна, Туманяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Орбели в городе Арташат;

11:00-13:00 частично село Норашен;

13:00-15:00 частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен;

13:30-16:00 частично село Дехдзут;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гнишик; частично улица Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 9-16 в 5-ом квартале, 1-7 в 7-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 частично села Котайк и Катхабюр; частично частнеы дома Джврежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։30-15։30 частично село Варсер; ЗАО “Вспомогательное хозяйство хлебобулочных изделий Севана”, насосная станция ОНКО “ Коммунальное обслуживание и благоустройство Севана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-14:00 село Шаумян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 воинская часть административного округа Ачапняк;

11:00-15:00 жилой дом 34 на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилой дом 41 на пр. Тиграна Меца; жилые дома 3, 3/14, 5, 5/1, 7 и частные дома 7/4-79/2 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-30 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, частные дома 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 37-67А и жилые дома 10, 12, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, жилые дома 13/4, 17/1 на улице Верин Антараин;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично улицы Исакова, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташт;

11:00-15:00 частично село Мргануш;

в Котайкской области:

10։00-13։00 село Кахси; ООО “Баграф”, “Гаяне Овакимян”, “Раздани Ац”, “Оранж газ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 1-4, 13-29 в 6-ом квартале, мэрия, отдеение Полиции Чаренцавана, следственная служба, Государственная служба социального обеспечения, школа № 5, компании ''Ардшинбанк’’ и ''Конверсбанк, Чаренцаванское отделение связи № 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; село Мармарик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 села Гарни, Гохт; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

11։00-17։00 село Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; села Котайк, Нор Гюх и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 село Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 село Цовазард полностью; села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции компаний “Юком”, ‘Телеком Армения”, “Вивасел-МТС”, газозаправочная станция ООО “ГОН”, ООО “Акватик”, ЧП “Р.Саакян”, общинный муниципалитет Цовазарда, почтовое отделение, ЧП “Оник Гаспарян”, ООО “Арташес”, ООО “Тарзу Левон”;

в Лорийской области:

10:30-16:30 село Каркоп.