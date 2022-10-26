Среда, 26 Октября 2022 20:14

АрмИнфо.Глава делегации посол ЕС в Армении Андреа Викторин посетила Гюмри, где провела встречу с губернатором Ширакской области Назели Багдасарян.

Как сообщает пресс-служба ЕС, цель встречи - обсудить поддержку ЕС Ширакской области.

"Региональное развитие и сотрудничество являются одними из приоритетов Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), и ЕС продолжит реализацию разнообразных и интересных программ вместе со своими коллегами в регионе и на благо своего народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, посол ЕС подчеркнула важность наличия женщин-лидеров на влиятельных должностях, которые могут служить образцом для подражания в расширении прав и возможностей женщин. Посол также встретилась с семьями военнопленных, выразив полное понимание их положения и чувств.

Напомним, что около семи десятка добровольцем из Гюмри попали в азербайджанский плен через короткое время после прекращения боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта. Часть из них была возвращена, а часть продолжает находиться в Бакинских тюрьмах в нарушение трехсторонних договоренностей от 9/10 ноября 2020 года