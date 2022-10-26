Среда, 26 Октября 2022 20:13

АрмИнфо.Азербайджан, обещающий защищать права и безопасность народа Арцаха, своими угрозами уже 30 лет блокирует деятельность Степанакертского аэропорта, тем самым лишая народ Арцаха этой важнейшей возможности реализовать свое право на свободное передвижение. Об этом заявил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Он напомнил, что в 2012 году, когда Степанакертский аэропорт был сдан в эксплуатацию после реконструкции, Бакинские власти прямым текстом заявили, что будут сбивать гражданские самолеты, летящие в Степанакерт.

"Случаи нанесения ударов по гражданским инфраструктурам, свидетелями которых мы стали во время войны 2020 года, явились четким свидетельством того, что руководство Азербайджана готово и способно прибегнуть к любым военным преступлениям, в том числе к нападениям на гражданские самолеты", - добавил Омбудсмен НКР.

В этом ключе он констатировал, что Степанакертский аэропорт был построен в 1974 году, после многочисленных требований населения Нагорного Карабаха создать возможность воздушного сообщения с Арменией. "Действовали направления Степанакерт - Ереван - Степанкерт и Степанакерт-Баку- Степанакерт. Однако, вопреки нынешнему спросу, власти Советского Азербайджана установили очень ограниченное количество рейсов в Ереван", - заметил Степанян, добавив, что различные источники свидетельствуют - параллельно с арцахским движением Азербайджан начал предпринимать действия по закрытию аэропорта.

По его словам, это было сделано за счет масштабного строительства в соседней общине Иванян - жилые дома строились прямо рядом с взлетно-посадочной полосой, чтобы помешать работе аэропорта и остановить его деятельность навсегда.

"Гражданские перевозки из Степанакертского аэропорта были остановлены

с 1992 года в результате войны, развязанной Азербайджаном против

народа Арцаха. Ежедневно в мире выполняется около 100 000 гражданских

рейсов, перевозящих людей из одного места в другое, но ни один из

этих рейсов не достигает Степанакерта", - обратил внимание Омбудсмен НКР.

Степанян подчеркнул, что политика дискриминации и ненависти к народу Арцаха выражалась и выражается в любых действиях, предпринимаемых Азербайджаном. "Мы ожидаем мужества от всех учреждений и лиц, заинтересованных в защите прав человека, чтобы увидеть, зафиксировать и противостоять преступной деятельности Азербайджана", - резюмировал ЗПЧ НКР.