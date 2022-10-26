Среда, 26 Октября 2022 20:13

АрмИнфо. В результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> пострадавшие и семьи погибших и пропавших без вести получили денежное содействие, которое в общей сложности превысило 55 млн. драмов. Об этом заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении 26 октября.

В частности, он сообщил, что согласно утвержденной государственной программе содействия, семьи погибших должны получить единовременную денежную выплату в размере 3 млн. драмов, раненные, которые были госпитализированы до 3 дней - 150 тыс. драмов, от 3 и более дней - 300 тыс. драмов.

В результате, как отметил Нарек Мкртчян, на данный момент времени помощь получили 24 раненных, из коих 17 человек - по 150 тыс. драмов, и 7 человек - по 300 тыс. драмов, 17 семей (в 16-ти из коих погиб один из членов семьи, и в 1-й - числится пропавший без вести) - получили по 3 млн. драмов.

Министр заметил, что программа все еще открыта, и на данный момент рассматриваются заявки еще 12 граждан. Он также сообщил, что со своей стороны выразила готовность помочь пострадавшим и организация <Красного Креста>.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа с.г. в торговом центре <Сурмалу> погибло 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ.