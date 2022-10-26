Среда, 26 Октября 2022 20:12

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает перс-служба Кремля, в ходе своего приветственного словам к участникам встречи, Путин констатировал, что за прошедшие годы Совет зарекомендовал себя как весьма востребованная площадка для обсуждения широкого круга профессиональных вопросов, для выработки стратегических решений, связанных с защитой наших государств и всего Содружества от внутренних и внешних угроз.

"Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остаётся очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния", - отметил российски лидер, добавив, что буквально на глазах мир меняется и становится многополярным.

При этом он обвинил некоторых участников международного общения любой ценой "сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств - от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций".

"Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Путин, отметив, что тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всём пространстве Содружества.

По словам российского лидера, не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

В качестве примера он привел Украину. Путин считает, что страна, фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом.

Говоря об угрозах на пространстве Содружества, он отмеил, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, "Аль-Каида", другие террористические группировки. "Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион.

Очевидно, что ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача - максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнёрских отношений", - сказал Путин, указав важность мобилизации всех вверенных сил для реализации этой задачи.

В тоже время, в качестве одной из приоритетных задач Путин назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. "Мы знаем с вами, что это такое. Для этого - чтобы противостоять этому - нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве - участнике СНГ.

Важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах Содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал глава России, выразив уверенность, что сегодняшнее заседание послужит общему делу укрепления безопасности наших стран и Содружества в целом, конечно, повысит эффективность совместных действий спецслужб по нейтрализации общих угроз