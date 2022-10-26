Среда, 26 Октября 2022 20:11

АрмИнфо.Возникающие в российско-армянских отношениях вопросы не являются "необратимыми", на их решение направлено проведение встреч и конференций на различных уровнях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, которому ранее, как сообщалось, запретили въезд в Армению.

Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и

он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что российский депутат в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно- российские отношения.

В Армении, как сообщил Затулин, на днях должно будет пройти заседание "Лазаревского клуба" на тему "Историческое прошлое и настоящее российско- армянских отношений". Накануне политик узнал, что его персону объявили нежелательной в республике.

Отвечая на вопрос о развитии двусторонних отношений, он заявил, что не считает происходящее сегодня в российско-армянских отношениях "необратимым". Так, отметил он, на развитие контактов направлены и встречи представителей двух стран, а также глав государств.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом

Алиевым.. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча готовится, по времени и месту сориентируют

позже.

<Очень надеюсь, собственно для этого мы и предполагали проведение Клуба, что подобное обсуждение, обращение на это внимания, охладит пыл тех, кто сегодня в Армении - не только правительство, но и поддерживающие его силы, имею в виду блогеров, которые кормятся на западные гранты в Армении, на связи с американским посольством, посольствами западных стран - все одумаются и взвесят просто, что на что они меняют", - заявил Затулин.